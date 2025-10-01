Giorgia Meloni spiana il Pd: "Sono degli sfigati. E vi dico il perché"

Giorgia Meloni nel suo discorso per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto in Calabria ha spiegato in modo semplice qual è la differenza tra il centrodestra e la sinistra anche alla luce della grande affermazione di Acquaroli nelle Marche. Parole chiare quelle della premier". "Siccome sono proprio sfigati" a sinistra, "a un certo punto quest'estate hanno detto anche che crollava il turismo, abbiamo fatto il record di visitatori della stagione, abbiamo superato pure la Spagna", ha tuonato il presidente del Consiglio.

La premier ha poi aggiunto dal palco: "Sono sfigati: non ne azzeccano una... Dicevano: 'il governo cadrà dopo massimo 6 mesi'. Siamo il quarto governo su 68 più longevo e tra poche settimane diventeremo il terzo e i primi tre saranno tre governi di centrodestra. Ed è naturale che solo il centrodestra possa dare stabilità perché non stiamo insieme per sconfiggere gli altri, perché detestiamo gli altri, ma perché abbiamo una visione del mondo".