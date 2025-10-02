Hamas, i deliri della sinistra: "I pacchi sono troppo proteici, così...", Piccolotti va oltre

Ginevra Bompiani o Francesca Albanese? Nicola Fratoianni, Elisabetta Piccolotti oppure Marta Logli, la candidata del Pd in Toscana che nel volantino elettorale per le elezioni regionali si definisce orgogliosamente «antisionista»? Più le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si avvicinano alle coste di Gaza in cerca dell’“ingaggio” con le navi israeliane, più aumentano di intensità i deliri del fronte pro Pal. Dichiarazioni e invettive che sfociano, neanche troppo velatamente, quantomeno in comprensione - se non simpatia - nei confronti di Hamas. Prendiamo Ginevra Bompiani. La scrittrice martedì sera, intervenendo alla Zanzara, su Radio24, di fatto ha paragonato i guerriglieri di Hamas ai partigiani italiani. Alla domanda su cosa farebbe se si trovasse davanti a un capo del movimento islamista (responsabile delle stragi del 7 Ottobre, ndr), ha risposto così: «Farei come con Pertini. Lo abbraccerei». Laddove Pertini è Sandro, il settimo presidente della Repubblica partigiano. Bompiani non è nuova a violenti attacchi nei confronti di Israele. Ad esempio a settembre, ospite all’Aria che tira (La7), ha definito lo Stato ebraico «il più grande terrorista del mondo».

I MERITI DEI MILIZIANI

In queste ore è particolarmente sudi giri Francesca Albanese, lo special rapporteur dell’Onu per i “territori palestinesi” occupati. Ieri, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dalla Global Sumud Flotilla, il suo furore anti-israeliano si è spinto fino a suggerire le prossime tappe della mobilitazione: «Bisogna sigillare i porti al passaggio dei beni da e verso Israele, a partire dagli armamenti». Il meglio di sé, però, Albanese l’ha dato domenica scorsa a Reggio Emilia. Non contenta di aver pubblicamente ripreso il sindaco della città, il dem Marco Massari colpevole di aver inserito la liberazione degli ostaggi tra le condizioni per avviare un negoziato, Albanese si è prodotta in un’analisi “giustificazionista” dell’operato di Hamas: «La pace non ha bisogno di condizioni. “Terroristi, terroristi”... Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giutificare i terroristi, però bisogna capirli, chiedersi cosa chiedono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare in Palestina di nuovo al centro della discussione». Insomma, a leggere queste parole pare di capire che i miliziani di Hamas qualcosa di buono l’abbiano fatto: «Stanno animando una rivoluzione globale che ci sta facendo pensare non solo a chi sono loro, a chi siamo noi, come organizzazioni, come entità pubbliche, come Stati, come individui. E quindi dobbiamo dirla a tutti quanti oppure no questa cosa?».