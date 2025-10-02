Sondaggi, Mannheimer: FdI sfonda il muro del 30%, 9 punti di vantaggio sul Pd

Mentre in giro per il mondo si combatte, soprattutto in Medio Oriente e in Ucraina, in casa nostra è periodo di elezioni regionali, con le Marche già riconquistate dalla destra di Acquaroli. In questo momento, agli italiani interessa sapere anche chi comanda davvero in casa loro. I sondaggi dicono chiaramente chi ha il vento in poppa: Fratelli d’Italia resta saldo in testa, e Giorgia Meloni può sorridere. Il suo partito, come sottolinea su Italia Oggi Renato Mannheimer, sfonda il muro del 30% (30,2% per SWG, 30% per Youtrend), e migliora perfino rispetto alle Europee e alle Politiche del 2022. Altro che logoramento del potere: per ora, la Premier regge benissimo a tutti gli attacchi e le minacce che le vengono costantemente rivolte.



Rimanendo sempre nel centrodestra, gli alleati gonfiano il petto, ma restano dietro. La Lega si aggira tra l’8,6% e il 9%, tornando sopra Forza Italia, che oscilla attorno all’8%. Il duello tra Salvini e Tajani continua, ma entrambi restano sotto il 9% registrato alle Europee. Noi Moderati di Lupi? Poco più di un soffio di vento in primavera, fermo all’1%. Nel campo avversario, il PD guida l’opposizione con un 21,8%, ma in lieve calo rispetto alle Europee (24%). La segretaria Schlein fatica a recuperare consensi, soprattutto dopo il flop marchigiano. Il M5S di Conte regge meglio, stimato al 13,3%, con una crescita che lo rende ago della bilancia nella partita delle alleanze.