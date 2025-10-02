Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Sondaggi, Mannheimer: FdI sfonda il muro del 30%, 9 punti di vantaggio sul Pd

di Roberto Tortoragiovedì 2 ottobre 2025
Sondaggi, Mannheimer: FdI sfonda il muro del 30%, 9 punti di vantaggio sul Pd

(Ansa)

2' di lettura

Mentre in giro per il mondo si combatte, soprattutto in Medio Oriente e in Ucraina, in casa nostra è periodo di elezioni regionali, con le Marche già riconquistate dalla destra di Acquaroli. In questo momento, agli italiani interessa sapere anche chi comanda davvero in casa loro. I sondaggi dicono chiaramente chi ha il vento in poppa: Fratelli d’Italia resta saldo in testa, e Giorgia Meloni può sorridere. Il suo partito, come sottolinea su Italia Oggi Renato Mannheimer, sfonda il muro del 30% (30,2% per SWG, 30% per Youtrend), e migliora perfino rispetto alle Europee e alle Politiche del 2022. Altro che logoramento del potere: per ora, la Premier regge benissimo a tutti gli attacchi e le minacce che le vengono costantemente rivolte.

Rimanendo sempre nel centrodestra, gli alleati gonfiano il petto, ma restano dietro. La Lega si aggira tra l’8,6% e il 9%, tornando sopra Forza Italia, che oscilla attorno all’8%. Il duello tra Salvini e Tajani continua, ma entrambi restano sotto il 9% registrato alle Europee. Noi Moderati di Lupi? Poco più di un soffio di vento in primavera, fermo all’1%. Nel campo avversario, il PD guida l’opposizione con un 21,8%, ma in lieve calo rispetto alle Europee (24%). La segretaria Schlein fatica a recuperare consensi, soprattutto dopo il flop marchigiano. Il M5S di Conte regge meglio, stimato al 13,3%, con una crescita che lo rende ago della bilancia nella partita delle alleanze.

Sondaggio-Mentana: dove vola FdI e chi crolla (per la Flotilla)

A poche ore dal risultato delle Regionali nelle Marche, ecco che arriva un altro sondaggio positivo per il centrodestra....

La sinistra più radicale (AVS) si consolida sopra il 6%, +Europa naviga appena sotto il 2%. Nel centro, Calenda (Azione) tiene botta intorno al 4%, mentre Renzi e Italia Viva restano marginali, poco sopra il 2%. Il dato più pesante? Un elettore su tre è indeciso o pronto a restare a casa. Ecco perché, anche se oggi i numeri sorridono al centrodestra, la vera partita si giocherà con la legge elettorale in mano e le alleanze fatte sul serio. Se l’opposizione continua a litigare, Meloni può anche guardare più in avanti. Non c’è, al momento, trippa per gatti per chiunque la dia per spacciata ogni settimana.

Sondaggio Porta a Porta, lo stabile dominio di FdI: le ultime cifre

Dopo la vittoria nelle Marche, con la rielezione del governatore Francesco Acquaroli, Giorgia Meloni può essere s...

La denuncia FdI, Fiocchi: "Stop Ue al piombo nelle munizioni un disastro per la caccia"

Dopo il flop marchigiano FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

Il governo si prepara Marche, il retroscena: così la vittoria cambia la corsa in Veneto

tag
fdi
sondaggio
renato mannheimer

La denuncia FdI, Fiocchi: "Stop Ue al piombo nelle munizioni un disastro per la caccia"

Dopo il flop marchigiano FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

Il governo si prepara Marche, il retroscena: così la vittoria cambia la corsa in Veneto

ti potrebbero interessare

FdI, Fiocchi: "Stop Ue al piombo nelle munizioni un disastro per la caccia"

FdI, Fiocchi: "Stop Ue al piombo nelle munizioni un disastro per la caccia"

717x445

FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

Maria Pia Petraroli
3072x2048

Marche, il retroscena: così la vittoria cambia la corsa in Veneto

Fausto Carioti
420x233

Sondaggio Porta a Porta, lo stabile dominio di FdI: le ultime cifre

Andrea Carrabino