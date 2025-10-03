Sondaggio supermedia, FdI in orbita e altra "legnata" alla sinistra: le cifre



Il centrodestra continua nella sua cavalcata. Forte della vittoria nelle Marche, anche nelle ultime rilevazioni la coalizione dei moderati gode di buona salute. E a testimoniarlo è anche la Supemedia di oggi. Come sottolinea l'istituto "naturalmente e' ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marche' sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Avs e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico 'campo largo', comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra".

Dunque sotto. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FdI 30,0 (+0,2) PD 22,0 (+0,2) M5S 13,2 (+0,2) Forza Italia 8,9 (+0,3) Lega 8,6 (+0,1) Verdi/Sinistra 6,3 (-0,4) Azione 3,2 (-0,4) Italia Viva 2,4 (+0,2) +Europa 1,9 (+0,1) Noi Moderati 1,0. Di fatto dunque il partito della premier, Giorgia Meloni, mantiene la testa della classifica dei consensi con otto punti di vantaggio sui dem.