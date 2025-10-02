Pasquale Tridico, le mille e una gaffe del grillino candidato in Calabria

Per Pasquale Tridico, in Calabria, è arrivato il soccorso grillino nella persona di Giuseppe Conte. Il leader pentastellato ieri ha provato a sminare la serie infinita di gaffe fatte dal suo candidato. E lo ha fatto attaccando gli avversari, spiegando loro che «la politica non è cabaret». Conte deve essersi confuso, perché in questa campagna elettorale inaspettata (l’uscente Occhiuto si è dimesso a sorpresa a seguito di un’inchiesta a suo carico, per chiedere ai calabresi legittimità politica) l’unico ad averci fatto spaccare dalle risate per le sue uscite è stato proprio Pasquale Tridico.

Alla lunga lista che riassumeremo più avanti, nei giorni scorsi se n’è aggiunta un’altra. Durate un dibattito l’europarlamentare ha denunciato che in una lista tra quelle che appoggiano Occhiuto «c’è uno che è stato rinviato a giudizio per problemi legati alla mafia». Incalzato dagli interlocutori è apparso visibilmente in difficoltà balbettando d non voler dire il nome e poi chiedendo ai presenti di farlo loro. Un siparietto che si chiude con Tridico accusato di autolesionismo. Questa dovrebbe essere l’ultima gaffe, ma mancando ancora due giorni alla fine della campagna elettorale, meglio essere prudenti e non sbilanciarci. In fondo c’è ancora il comizio finale.