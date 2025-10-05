Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Maurizio Landini smontato dopo lo sciopero: ecco il sondaggio

di
Libero logo
domenica 5 ottobre 2025
Maurizio Landini smontato dopo lo sciopero: ecco il sondaggio

(LaPresse)

2' di lettura

Dovevano essere due milioni. Almeno. Insomma, il messaggio che doveva passare è che gli italiani erano tutti in sciopero. E chi non lo era di sicuro era favorevole alla protesta indetta dai sindacati. Ché non poteva essere altrimenti, dopotutto. E così a reti unificate è passata l’idea che il consenso dell’opinione pubblica allo sciopero generale organizzato anche dalla Cgil di Maurizio Landini fosse altissimo. Peccato che questo è falso. Perché ad Agorà, non certo un pericoloso media di destra, ma la trasmissione di Rai 3, la rete da sempre in mano alla sinistra, l’altro giorno è stato mostrato un grafico molto eloquente dal titolo “Quanto si parla dello sciopero”. Ebbene in 24 ore in Italia sono stati pubblicati 35mila post a tema sciopero accompagnati da 465 tra click, commenti e condivisioni. Ecco: gli utenti che si sono espressi in qualche modo favorevolmente allo sciopero sono stati il 2,5%, mentre quelli che hanno manifestato un’opinione critica o contraria sono stati ben il 97,5%. Altro che consenso. Qua, a ben vedere, emerge soltanto il fatto che gli italiani non ne possono più di manifestazioni di protesta organizzate dai sindacati per motivi politici (non certo per tutelare i diritti dei lavoratori).

Come se non bastasse, a ridimensionare lo sciopero generale ci si è messa pure Alessandra Ghisleri. Intervistata su La Stampa, la sondaggista ha detto che «gli italiani sostengono la causa di Gaza ma non vogliono essere strumentalizzati». «Una cosa è scendere in piazza, altro è costringerli ai disagi dello sciopero», sottolinea la Ghisleri, che poi snocciola i numeri sulla questione Gaza. «Sei italiani su dieci», sono solidali con Gaza, «e molti di loro sono anche disposti a scendere in piazza come è accaduto mercoledì sera in molte città». Tuttavia l’uguaglianza solidarietà-sciopero però va evitata perché «gli italiani in questo momento si sentono fragili e vulnerabili, e non trovano nei sindacati un impegno sufficiente».

Conte, Landini, Schlein: come vi permettete di offendere l'Italia che non sta con voi?

Ma come vi permettete? Anzi, meglio: ma come osate? Chi siete per offendere l'Italia (peraltro maggioritaria) che no...

Anche perché il compito di un sindacato dovrebbe essere difendere i suoi iscritti. Cosa che non accade. «Ci sono molte questioni nel campo del lavoro su cui l’opinione pubblica chiede risposte. Oggi c’è uno sciopero generale indetto da alcuni sindacati, e il rischio è che gli si dia una connotazione troppo distante da quelle che dovrebbero essere le priorità di una organizzazione di lavoratori», sottolinea la sondaggista. «Se un lavoratore non è in grado di recarsi al lavoro perché i trasporti sono bloccati, potrebbero farsi la seguente domanda: cosa è effettivamente utile alla causa palestinese, e cosa non lo è?».

Numeri alla mano Sondaggio Dire-Tecnè, FdI cresce dello 0,8 per cento in un anno. Crollo per il Pd

Italiani stufi Maurizio Landini, la rivolta sociale non piace manco agli operai

Parole chiarissime "Il Papa imbrattato? Ecco di chi è la colpa": Gasparri smaschera il "capetto rosso"

tag
maurizio landini
cgil
sciopero
sondaggio

Numeri alla mano Sondaggio Dire-Tecnè, FdI cresce dello 0,8 per cento in un anno. Crollo per il Pd

Italiani stufi Maurizio Landini, la rivolta sociale non piace manco agli operai

Parole chiarissime "Il Papa imbrattato? Ecco di chi è la colpa": Gasparri smaschera il "capetto rosso"

ti potrebbero interessare

3072x2434

Sondaggio Dire-Tecnè, FdI cresce dello 0,8 per cento in un anno. Crollo per il Pd

Caterina Spinelli
8125x5417

Maurizio Landini, la rivolta sociale non piace manco agli operai

Sandro Iacometti
3072x2068

"Il Papa imbrattato? Ecco di chi è la colpa": Gasparri smaschera il "capetto rosso"

Ignazio Stagno
3072x2048

Lo show di Maurizio Landini per cercare la leadership

Antonio Socci