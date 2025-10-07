Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

Un martedì ricchissimo sui giornali italiani. "Ieri si sono chiuse le urne in Calabria, era previsto che il candidato e governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto rivincesse ma non era così facile prevedere la dimensione della vittoria, 16 punti di vantaggio. Travolti lo sfidante Pasquale Tridico e lo schema stesso del campo largo", riflette Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

"Non a caso, Fatto, Stampa, Domani nascondono un po' la cosa. Seconda spia della gravità della sconfitta - prosegue il direttore editoriale di Libero -, anche commentatori per nulla ostili al centrosinistra, da Sorgi a De Angelis su La Stampa passando per la Cuzzocrea su Repubblica, fanno una severa critica della situazione. Dalle parti della Schlein ci ragionano? No, la mitica Bonafoni, una delle più vicine alla segretaria, al Corriere della Sera dice 'compagni, avanti così, è una maratona'".

Oggi è il 7 ottobre e la ricorrenza parla da sé. "Vedremo lo sconcertante editoriale di Avvenire, sconcertante anche per gli standard zuppisti. Cercano di guardare il 7 ottobre da una chiave equidistante, guardiamolo da qua, guardiamolo da là, dolore di qua, dolore di là... Ma il 7 ottobre è uno, che facciamo? Lo rendiamolo gommoso come fosse un pezzo di caucciù?".

Tornano gli ultimi membri della Flotilla, "e Greta Thunberg frigna". In Francia si dimette anche il premier da poche settimane, Lecornu. "Il presidente Macron gli dice 'vai avanti' ma è evidente che le ricadute politiche di un eventuale fallimento sarebbero tutte per lui. Il mandato dell'Eliseo scade nel 2027 ma c'è chi chiede le sue dimissioni".

Francesca Albanese, dopo aver lasciato lo studio di In Onda quando Francesco Giubilei ha evocato Liliana Segre, intervistata da Fanpage ha aggravato la sua situazione: "La Segre non è lucida". "C'è una esponente di sinistra, l'europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini, che su Repubblica la attacca ma servirà una lente di ingrandimento per trovarla".