De Luca spiana Schlein e Fico: "Il tempo delle scemenze è finito"

"La nostra lista è un'offerta a coloro che non si riconoscono nei candidati in campo". Detta così, la strategia di Vincenzo De Luca, governatore uscente della Campania in campo alle regionali in solitaria, ma in appoggio a Roberto Fico (candidato di M5s e Pd dopo mille polemiche) suona come una furba strategia di marketing. Peccato che lo Sceriffo, come suo solito, voglia sottolineare la differenza siderale che lo lo separa da quello che gli alleati hanno scelto come suo successore: "La mia lista serve a dare una opportunità a quella parte di elettori che hanno l'orticaria quando si parla di reddito di cittadinanza o di scemenze ideologiche". E qui, allora, la situazione cambia e non di poco.
La sensazione, infatti, ascoltando De Luca intervenire alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, è quella di ascoltare un leader che ha tutta l'intenzione di giocare un brutto tiro agli "amici" Elly Schlein e Giuseppe Conte, che hanno fatto di tutto per defenestrarlo. "Adesso - ironizza il due volte presidente di Regione - mi sto dedicando alla letteratura, alla filosofia, le cose belle della vita. Di sicuro non andrò a casa e non vado alle Seychelles, mi sono collocato sulla linea Napolitano-De Mita e per un altro quarto di secolo sto qui a fare politica". Auguri, insomma, a Fico e a chi lo sostiene.
Fico rilancia il reddito? De Luca lo spiana: "Che putt***"Non è certo una novità, il clima tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico resta incandescente. I rapporti tra i...
Altro messaggio diretto all'ex presidente della Camera e a tutti i cinque stelle: "In Calabria - spiega De Luca - Pasquale Tridico che è una persona di valore ha fatto proposte squinternate mentre in Campania noi abbiamo una campagna elettorale dove i margini sulle stupidaggini ideologiche non ci sono. Cerchiamo di non proporre idiozie". Appunto. "Cerchiamo di non perdere un patrimonio acquisito proponendo scemenze ideologiche come il reddito di cittadinanza".
"Se appoggerò Fico? Appoggio il centrosinistra e spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito. La Campania, dopo 10 anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze se si vuole vincere la campagna elettorale".
Campania, Edmondo Cirielli straccia Roberto Fico: la sentenza-socialSi avvicinano le elezioni regionali in Campania, dove il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli sfiderà quell...
Altra carezza al campo largo: "Uno dei limiti che ha la sinistra in Italia e il centro-sinistra è la mancanza di connessione sentimentale con l'Italia. Ci sono esponenti di centro-sinistra, senza generalizzare, che si presentano come corpi estranei alla società italiana, un misto di presunzione, di supponenza, di doppiezza, pronti a violare le regole, ad accusare gli altri quando le violano. Il centro-sinistra si presenta così, quasi come un corpo estraneo alla società nazionale. Questo è un grande problema che va al di là della politica, al di là dei vuoti programmatici che pure ci sono".