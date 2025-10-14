Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Italia-Israele, Laura Boldrini soffia sul fuoco pro-Pal: "Una partita non ci riuscirà"

di
Libero logo
martedì 14 ottobre 2025
Italia-Israele, Laura Boldrini soffia sul fuoco pro-Pal: "Una partita non ci riuscirà"

2' di lettura

A ridosso del calcio d'inizio di Italia-Israele - la partita di Udine, snodo decisivo nella corsa ai mondiali 2026 e da tempo nel mirino della frangia più estrema della galassia pro-Pal nostrana - ecco irrompere anche la politica. O meglio, la sinistra. Come se non bastasse il corteo annunciato all'esterno dello stadio, raduno per il quale le forze dell'ordine sono in stato di massima allerta.

A soffiare sul fuoco sono ancora esponenti dell'universo progressista, il mantra non cambia: non si deve giocare. "Esattamente com'è stato fatto con la Russia e con altri Paesi in passato - ha spiegato Laura Boldrini -, Israele sarebbe dovuto essere sospeso da tutte le competizioni sportive internazionali dopo oltre due anni di vilipendio delle regole dello sport, della Carta Olimpica, degli statuti di Fifa e di Uefa sui quali è calato un silenzio assordante. Continueremo a denunciare l’ignavia di tutte le organizzazioni sportive che hanno deciso di non decidere, come sottolineato dalla società civile spagnola in occasione della Vuelta, dalla grande manifestazione di Oslo di domenica scorsa e da quella di oggi a Udine. Lo sport diventi strumento attivo della trasformazione di questa tregua in un vero processo di pace, giustizia, rispetto. La verità non si può nascondere, non si può cancellare e, soprattutto, non deve essere dimenticata. Non ci riuscirà certamente una partita di calcio".

PIPPO

Non bastava l'intervento a gamba tesa a difesa dell'ordine costituzionale e di quello umanitario. Ora Maurizio L...

Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato del Pd Mauro Berruto: "Certamente non si può cancellare con un colpo di spugna le responsabilità ei crimini commessi dal governo Netanyhau a Gaza, così come non è possibile dimenticare le decine di migliaia di vittime innocenti, prime fra tutte bambine e bambini palestinesi. Per questa ragione, con riferimento al match di questa sera fra Italia e Israele a Udine, la mia opinione non cambia di una virgola: questa partita non avrebbe dovuto essere disputata, perché Israele sarebbe dovuto essere stato sospeso da tutte le competizioni sportive internazionali, dopo oltre due anni di vilipendio delle regole dello sport, della Carta Olimpica, degli statuti di Fifa e di Uefa sui quali è calato un assortito per il quale denuncio e denuncerò l'ignavia di tutte le organizzazioni sportive che hanno deciso di non decidere, come sottolineato dalla società civile spagnola in occasione della Vuelta, dalla grande manifestazione di Oslo, domenica scorsa e da quella di oggi a Udine".  

PIPPO

Una città sospesa, silenziosa, blindata. La lunga notte di Italia-Israele a Udine è trascorsa tra posti di...

Italia-Israele, i pro-pal invadono Udine. La diretta

Medio Oriente Israele inchioda Hamas: "Chiudiamo Rafah fino alla riconsegna dei corpi degli ostaggi"

Dietro le quinte Hamas, il retroscena sulla pace: i 45 minuti faccia a faccia con Witkoff

tag
italia
israele
laura boldrini
gaza
pro-pal

Italia-Israele, i pro-pal invadono Udine. La diretta

Medio Oriente Israele inchioda Hamas: "Chiudiamo Rafah fino alla riconsegna dei corpi degli ostaggi"

Dietro le quinte Hamas, il retroscena sulla pace: i 45 minuti faccia a faccia con Witkoff

ti potrebbero interessare

3072x2053

Italia-Israele, i pro-pal invadono Udine. La diretta

3072x2047

Israele inchioda Hamas: "Chiudiamo Rafah fino alla riconsegna dei corpi degli ostaggi"

Redazione
3072x2048

Hamas, il retroscena sulla pace: i 45 minuti faccia a faccia con Witkoff

693x384

Francesca Albanese sui gazawi: "Nessuna esultanza, fatica che si scarica"