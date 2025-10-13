Maurizio Landini alla frutta: sbaglia data e allora boicotta la Serie A

Non bastava l'intervento a gamba tesa a difesa dell'ordine costituzionale e di quello umanitario. Ora Maurizio Landini scende in campo anche per invitare gli italiani a boicottare il calcio per sostenere le iniziative della Cgil, ovvero patrimoniale e contrasto al governo Meloni. Il prossimo 25 ottobre il sindacato di Landini ha proclamato l'ennesimo sciopero generale, che almeno questa volta si terrà di sabato e non di venerdì. Mr. Cgil, però, è molto preoccupato. Da cosa? Proprio in quel week end sono in programma alcune partite di cartello del campionato di Serie A. Perciò, dopo aver realizzato di aver scelto la data sbagliato, ha pensato bene di dichiarare guerra al pallone. Una guerra, in verità, già entrata nel vivo: la Cgil, infatti, ha invitato a boicottare anche la partita tra Italia e Israele di domani, mertedì 14 ottobre, a Udine, valida per la qualificazione ai mondiali 2026.

Allo stadio a tifare o in piazza a protestare contro le politiche del governo? A ingaggiare la competizione è la Cgil che evidentemente è impensierita dalla concomitanza tra lo sciopero generale e la giornata di campionato, che prevede il big match Napoli-Inter oltre a Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta. Così il sindacato di corso d'Italia ha lanciato una comunicazione sui social ad hoc: "Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?". Il post a corredo dell'immagine recita "Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l'aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu?".