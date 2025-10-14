Donzelli contro Provenzano: "La fiamma? Non si permetta"

Scontro in tv tra il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e il deputato e responsabile esteri del Pd, Peppe Provenzano. Ai due, ospiti di Sky Tg 24, è stato chiesto di commentare le parole della ministra Eugenia Roccella che, facendo riferimento pure ai viaggi della memoria ad Auschwitz, ha parlato della necessità di riconoscere l’antisemitismo in tutte le sue forme.

Donzelli ha definito quei viaggi "fondamentali per ricordare quanto successo con l’Olocausto, una pagina buia a cui hanno collaborato anche gli italiani con il fascismo". E ancora: "È utile ricordare perché non accada mai più. Oggi c’è un riaffiorare di antisemitismo che non deve essere trascurato, e i viaggi ad Auschwitz devono essere rafforzati con ciò che puoi fare per combattere l’antisemitismo di oggi, che si nasconde anche dietro la difesa del popolo palestinese. C’è una frangia preoccupante. Sono viaggi importanti, ma non devono essere solo contro l’antifascismo e l’antinazismo, c’è antisemitismo pericoloso che nulla ha a che vedere con antinazismo e va fermato".