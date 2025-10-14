Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Donzelli contro Provenzano: "La fiamma? Non si permetta"

di
martedì 14 ottobre 2025
Donzelli contro Provenzano: "La fiamma? Non si permetta"

1' di lettura

Scontro in tv tra il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e il deputato e responsabile esteri del Pd, Peppe Provenzano. Ai due, ospiti di Sky Tg 24, è stato chiesto di commentare le parole della ministra Eugenia Roccella che, facendo riferimento pure ai viaggi della memoria ad Auschwitz, ha parlato della necessità di riconoscere l’antisemitismo in tutte le sue forme.

Donzelli ha definito quei viaggi "fondamentali per ricordare quanto successo con l’Olocausto, una pagina buia a cui hanno collaborato anche gli italiani con il fascismo". E ancora: "È utile ricordare perché non accada mai più. Oggi c’è un riaffiorare di antisemitismo che non deve essere trascurato, e i viaggi ad Auschwitz devono essere rafforzati con ciò che puoi fare per combattere l’antisemitismo di oggi, che si nasconde anche dietro la difesa del popolo palestinese. C’è una frangia preoccupante. Sono viaggi importanti, ma non devono essere solo contro l’antifascismo e l’antinazismo, c’è antisemitismo pericoloso che nulla ha a che vedere con antinazismo e va fermato".

PIPPO

“Noi lo diciamo sempre: il giudizio sul governo Meloni lo chiederemo agli italiani a fine mandato, alle politiche....

Dura la reazione di Provenzano, che ha tirato in ballo la fiamma chiedendo a Donzelli e a tutto il suo partito di toglierla dal simbolo di FdI per dimostrare di aver tagliato con il passato. Una richiesta pretestuosa che ha fatto saltare dalla sedia il deputato meloniano, che ha replicato: "Questa è una strumentalizzazione che aiuta gli antisemiti, avete invitato voi Hamas alla Camera quindi state zitti, non si permetta di dare giudizi sul nostro simbolo, che è votato dagli italiani". 

PIPPO

La decisione del centrosinistra di portare la questione palestinese nel dibattito elettorale nelle Marche "non &egr...

