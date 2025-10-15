Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

Diciotto anni e non sentirli. O forse sì, eccome: 18 anni che bastano e avanzano. Abbiamo fallito! Ma procediamo con ordine. Il Partito Democratico, nato il 14 ottobre 2007, ha spento ieri le sue prime 18 candeline. Ma nel miglior (eufemismo) solco della sinistra, ecco che non si celebra la ricorrenza, bensì la si sfrutta per impallinare il Pd stesso.

A raccogliere gli “auguri critici” degli esponenti dem è stato Il Secolo d’Italia, che ha raccontato in breve l'ultimo cortocircuito della sinistra: un partito che non riesce nemmeno a farsi gli auguri senza menar fendenti.

A rompere il silenzio ci ha pensato Piero Fassino, con un messaggio su X che suona più come un monito che come un augurio: "14 ottobre 2025: il Partito Democratico compie 18 anni e passa alla maggiore età, il tempo in cui si esce dall’adolescenza e si fanno scelte di vita che segnano il destino e il futuro. Auguri e avanti al servizio della democrazia, dell’Italia e dell’Europa". Saremo maliziosi noi, ma Fassino sembra esortare il Nazareno ad uscire da una dimensione fanciullesca, insomma sarebbe ora di diventare grandi (mission impossible, con tutta probabilità.