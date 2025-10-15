Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

di
Libero logo
mercoledì 15 ottobre 2025
Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

2' di lettura

Diciotto anni e non sentirli. O forse sì, eccome: 18 anni che bastano e avanzano. Abbiamo fallito! Ma procediamo con ordine. Il Partito Democratico, nato il 14 ottobre 2007, ha spento ieri le sue prime 18 candeline. Ma nel miglior (eufemismo) solco della sinistra, ecco che non si celebra la ricorrenza, bensì la si sfrutta per impallinare il Pd stesso. 

A raccogliere gli “auguri critici” degli esponenti dem è stato Il Secolo d’Italia, che ha raccontato in breve l'ultimo cortocircuito della sinistra: un partito che non riesce nemmeno a farsi gli auguri senza menar fendenti.

A rompere il silenzio ci ha pensato Piero Fassino, con un messaggio su X che suona più come un monito che come un augurio: "14 ottobre 2025: il Partito Democratico compie 18 anni e passa alla maggiore età, il tempo in cui si esce dall’adolescenza e si fanno scelte di vita che segnano il destino e il futuro. Auguri e avanti al servizio della democrazia, dell’Italia e dell’Europa". Saremo maliziosi noi, ma Fassino sembra esortare il Nazareno ad uscire da una dimensione fanciullesca, insomma sarebbe ora di diventare grandi (mission impossible, con tutta probabilità.

Matteo Renzi contro Paolo Gentiloni: "Lo ho salvato io. Ora anziché fare la morale aiuti il Pd"

La vittoria di Eugenio Giani alle regionali in Toscana è del centrosinistra, non del campo largo. E il nuovo flop...

Più nostalgico l’intervento di Walter Verini, che ha preferito rifugiarsi nei “fasti del passato”. "Il Pd compie 18 anni. 14 ottobre 2007: 3.170.000 persone alle primarie elessero Veltroni Segretario. Alle prime elezioni prese 12.200.000 voti, 33,4%. Il mondo è cambiato. Ma serve ancora partito radicato e aperto, incontro di culture diverse, che parla a tutto il Paese", ha concluso Verini. E la nostalgia di Veltroni emerge con prepotenza: tempi andati. Preistoria politica.

Infine Pina Picierno, una che con Elly Schlein ha un conto aperto. Al solito, la Picierno non ci è andata per il sottile: "Diciotto anni fa nasceva il Partito Democratico grazie soprattutto al lavoro generoso di Walter Veltroni: molto più di un’intuizione. È stato il tentativo di legare opinione pubblica e partecipazione politica, di contribuire allo sviluppo del Paese con un chiaro progetto riformatore di cambiamento, di unire le migliori tradizioni politiche repubblicane per un nuovo impegno culturale, di offrire alle italiane e agli italiani una rinnovata e democratica evoluzione costituzionale dei partiti popolari". Segue domanda retorica; "Ci siamo riusciti? Solo parzialmente". Una perifrasi elegante per ammettere che sì, abbiamo fallito. Buon compleanno, Pd!

Silvia Salis chi? Rivolta nel Pd, tutto per questa foto...

Dalle coste di Gaza a quelle di Tripoli, la sinistra in balia delle acque del Mediterraneo cerca un appiglio. Nel Partit...

Manovre rosse Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Giochi di potere DiMartedì, "e Silvia Salis?": Floris, la domanda manda Elly Schlein in tilt

tag
pd
pina picierno
walter verini
walter veltroni
piero fassino
elly schlein

Manovre rosse Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Giochi di potere DiMartedì, "e Silvia Salis?": Floris, la domanda manda Elly Schlein in tilt

ti potrebbero interessare

1400x933

Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

Pietro Senaldi
1221x783

Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Redazione
1009x560

DiMartedì, "e Silvia Salis?": Floris, la domanda manda Elly Schlein in tilt

Redazione
1920x1080

Matteo Renzi contro Paolo Gentiloni: "Lo ho salvato io. Ora anziché fare la morale aiuti il Pd"

Redazione