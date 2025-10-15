Italia-Israele, Avs la spara: "Scontri a Udine? Colpa dei fascisti"

Gli scontri per Italia-Israele? Tutta colpa dei fascisti. A dirlo è Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Non sapendo più come giustificare le violenze pro-Pal, Andrea Di Lenardo e la consigliera regionale Serena Pellegrino danno la colpa ai fascisti. Tutto vero. "Chi ha rovinato la bellissima e pacifica manifestazione di ieri a Udine, infiltrandosi in piazza Primo Maggio, deve pagare e va condannato, ma condanniamo anche la strumentalizzazione della destra che, nel tentativo di giustificare Netanyahu, usa le violenze per delegittimare la richiesta di pace e di diritti umani arrivata da una piazza gremita". Secondo Avs, a corteo concluso "sono arrivati gli infiltrati, come già visto a Trieste e Roma".
"Alcuni - dicono in una nota - facevano saluti fascisti e dicevano: andiamo a picchiare un po' di comunisti. Lo abbiamo segnalato subito alle forze dell'ordine", spiegano gli esponenti di Avs, aggiungendo che "è stato segnalato il lancio di lacrimogeni anche verso la parte pacifica che defluiva da piazza I Maggio verso via Manin, dall'altro lato rispetto agli scontri. Attendiamo una ricostruzione dettagliata".
Pellegrino e Di Lenardo esprimono "grande vicinanza ai giornalisti feriti mentre lavoravano" e "ferma condanna degli atti di violenza", auspicando "l'identificazione degli autori e pene adeguate". Al tempo stesso chiedono "come sia stata possibile una falla nell'importante dispositivo messo in atto dalle forze dell'ordine". Non solo, perché Avs sottolinea che "il servizio d'ordine del corteo ha respinto tentativi di infiltrazione di black block, tra gli applausi dei manifestanti, e davanti alle Grazie è riuscito a contenere nuovi tentativi di sfondamento, senza necessità d'intervento delle forze dell'ordine".