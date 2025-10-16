M5s, il retroscena: perché Chiara Appendino sfida Giuseppe Conte

«Non si può andare avanti con le autoassoluzioni. M5S dev’essere più autonomo dal Pd. Se dovesse servire una scossa, sono pronta a dare le dimissioni da vicepresidente». Così parlò Chiara Appendino all’assemblea congiunta del Movimento successiva alla batosta in Toscana, la terza in tre settimane, dopo Calabria e Marche. La notizia non sta nelle dimissioni, che o si danno o, se si minacciano, indeboliscono solo chi le paventa. La notizia è che Appendino sia ancora vicepresidente di Cinque Stelle e voglia far credere all’improvviso che la carica conti qualcosa. Per la cronaca, con lei c’è l’impalpabile Michele Gubitosa, la capessa Paola Taverna, vicinissima a Conte, e i mai pervenuti Riccardo Ricciardi e Mario Turco. La scossa è stata talmente impercettibile che Conte sostiene di non averla avvertita. Di certo l’avvocato del popolo, che è padre e padrone del partito più di Beppe Grillo, se l’è legata al dito e presenterà il conto. Ieri però ha fatto il finto tonto, cosa che gli riesce benissimo: «Appendino? Non c’è stato nessun annuncio di dimissioni, altrimenti me ne sarei accorto. E poi siamo tutti in scadenza, anch’io, per cui le dimissioni di Chiara ora non avrebbero nessuna logica». Per capirne di più, non resta che vedere se l’ex sindaco di Torino sarà confermata alla vicepresidenza.

Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra Dopo le batoste elettorale ecco un nuovo terremoto nel Movimento 5 Stelle, stavolta tutto interno: Chiara Appendino ha m...

Al momento, per i non addetti ai lavori è opportuno chiarire che lo sfogo di Appendino, pur avendo una logica politica ferrea, è viziato da vicende personali. La parlamentare ce l’ha con il Pd perché nella sua Torino la denunciò alla magistratura per gli affidi facili e godette quando lei fu condannata per la tifosa morta in seguito al caos di piazza San Carlo, nel giugno 2017, quando il mega teleschermo trasmetteva la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid e lei, tifosissima, era in tribuna a Cardiff ad assistere alla sconfitta dei suoi beniamini. Insomma, Chiara non vuole allearsi con chi le stava preparando la forca, e c’è da capirla. Ma veniamo alla politica. Le recenti Regionali dicono che in Toscana in cinque anni M5S ha perso sessantamila voti, nelle Marche sedicimila e in Calabria, malgrado presentasse il candidato presidente, circa diecimila. D’accordo che le Amministrative non sono il terreno di caccia dei Cinque Stelle, ma il campo largo ha ristretto parecchio il Movimento, che si è attestato in media intorno al 5%, la metà di quanto raggranellato da solo alle Europee del 2024, parimenti elezioni tradizionalmente non favorevoli alla banda grillina. La paura è perla Campania, dando per scontato che il 23 novembre M5S in Veneto sarà asfaltato e in Puglia soffrirà le pene dell’inferno, malgrado si tratti della terra natia del leader Giuseppi. Cinque anni fa, quando Vincenzo De Luca trionfò con il 67% delle preferenze, i grillini superarono comunque il 9%, con oltre 233mila voti. Oggi il partito presenta il candidato presidente, Roberto Fico, che parte in vantaggio su Edmondo Cirielli, il generale di Fdi che corre per il centrodestra. In caso di sconfitta dell’ex presidente pentastellato della Camera, la debacle sarebbe totale. Forse è l’unico evento che potrebbe arrivare a mettere in discussione la leadership dell’inamovibile Conte. Senz’altro sarebbe una campana a morto per il campo largo.

Capezzone, "Appendino contro Conte?". M5s esplode, cosa pubblica il Fatto quotidiano Due grandi fuochi sui giornali di oggi, spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè&quo...