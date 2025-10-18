Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Magistratura, clamoroso: "Toghe non più credibili", anche il Pd le scarica

sabato 18 ottobre 2025
toghe

toghe (Archivio)

2' di lettura

I magistrati? Una categoria che "ha perso la sua credibilità". Ecco perché - come anticipato da Francesco Boccia - il Pd non farà una campagna elettorale in "difesa dei magistrati" per il referendum sulla separazione delle carriere. Un sentimento - riporta il Foglio - molto comune all'interno del Pd. Lo stesso Andrea Orlando non nasconde che a suo dire "la riforma sulla separazione delle carriere fa schifo e l’ho già detto a una conferenza di Area, la corrente della magistratura", "ma pensare di fare una campagna referendaria per difendere i magistrati sarebbe sbagliato. Io non farò una campagna in difesa della magistratura ma solo contro una riforma che ritengo pericolosa, che non toglie potere ai magistrati ma che ne aumenta l’arbitrio. Penso di più: c’è da aver paura. Peseranno i social e i magistrati si sentiranno in dovere di assecondare le emozioni del momento".

E sempre Orlando: "È un paradosso ma preferirei che il potere della magistratura fosse sotto l’esecutivo perché saprei con chi prendermela. Con questa riforma il potere giudiziario non avrebbe più controllo". Quanto basta a far pensare al quotidiano di Claudio Cerasa che sta uscendo di scena "il partito dei magistrati" come alleato del Pd.

Almasri, chiesta una pratica a tutela del tribunale dei Ministri

"I sottoscritti consiglieri, fermo restando la Funzione Giudiziaria, devono purtroppo osservare come ancora una vol...

Ecco allora che il 28 ottobre, quando la riforma verrà votata, sarà legge, i senatori del Pd parleranno in Aula "di smantellamento della Costituzione" e non di "attacco alla magistratura altrimenti rischiamo perdere la battaglia con Meloni". Il motivo è semplice: il referendum sulla separazione delle carriere precederà le elezioni politiche e finirà per deciderle. Se il centrosinistra dovesse vincere è la prova che il governo è contendibile, la vittoria possibile, ma se il Pd dovesse perdere sarà il segnale che Meloni è imbattibile. E di proprio questo i dem hanno paura.

Soliti comunisti Campo largo, follia sovietica: "Requisire le case sfitte"

Caos nel M5s Alessandra Todde contro Chiara Appendino: "Un'amica, ma non condivido. Così non si governa"

Crisi politica Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra

tag
francesco boccia
andrea orlando
pd
referendum
magistratura

Soliti comunisti Campo largo, follia sovietica: "Requisire le case sfitte"

Caos nel M5s Alessandra Todde contro Chiara Appendino: "Un'amica, ma non condivido. Così non si governa"

Crisi politica Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra

ti potrebbero interessare

3072x2132

Campo largo, follia sovietica: "Requisire le case sfitte"

Andrea Carrabino
1400x933

Alessandra Todde contro Chiara Appendino: "Un'amica, ma non condivido. Così non si governa"

Redazione
1400x933

Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra

Claudio Brigliadori
498x288

Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Redazione