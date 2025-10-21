Ranucci, Giuseppe Conte in piazza. Chi spunta a sorpresa: saltano i piani "rossi"

"Non c'è nessun colore politico. Questa è la piazza di 'Viva la stampa libera', però permettetemi di ringraziare le delegazioni degli altri partiti, il Partito Democratico, Più Europa, Avs, che hanno aderito a questo invito e permettetemi di ringraziare tutti voi cittadini e le varie associazioni. Dico solo una cosa: per una stampa libera occorre una politica responsabile, le cose vanno insieme". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, apre dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione in solidarietà a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato che la scorsa settimana ha distrutto l'auto sua e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia.

"Se la politica dev'essere responsabile le istituzioni devono fare in modo che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro - aggiunge Conte -. Questo riguarda tutta la politica e tutte le istituzioni. Innanzitutto il partito della presidente del Consiglio dovrebbe ritirare una querela nei confronti di Ranucci. E così dovrebbero fare i singoli ministri. Io sono stato presidente del Consiglio e anche di fronte agli articoli più pesanti non ho mai querelato nessuno".