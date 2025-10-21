Ranucci, Giuliano Ferrara impensabile: "Ecco perché mi ha stupito"

Complimenti a Sigfrido Ranucci arrivano da Giuliano Ferrara. Dopo la solidarietà espressa per l'attentato subito, ecco che il giornalista plaude il collega. Il motivo? Due dichiarazioni: "Sento lo stato vicino, ha detto, e non vedo mandanti politici, ha aggiunto." Per il fondatore del Foglio "invece di pucciare il biscotto in quel cappuccino troppo zuccheroso, Ranucci ha scelto una linea sobria che smentisce Ranucci. Il che mi rende ghiotto il proposito di smentire me stesso o almeno i miei sospetti".

La ragione è chiara: "In prima battuta - è il mea culpa di Ferrara - ero quasi sicuro che la bomba di Pomezia, oltre che un elemento truce e manigoldo di minaccia a uno per educarne cento, fosse destinata a essere la nuova occasione o pretesto per l’ennesima consacrazione di una vittima di stato sotto abbondante scorta di stato, delegittimata dagli apparati mandanti di strage ma legittimata dalla protezione pubblica della polizia di stato e dal suo leggendario e incantato alone mediatico". E se è indubitabile l’ansia a fronte di minacce e avvertimenti loschi, "è altrettanto certo che spesso disagio e ansia si sono tramutati in una commedia del perseguitato, all’insegna di ombre oscure che inseguono la sagoma inconfondibile del giornalista investigativo, dello scrittore civile, del pubblico funzionario o magistrato scortato dalla propria aureola di vittima e protagonista di una vita rubata".