L'aria che tira, Fabio Rampelli e la lezione alla sinistra: "Per la Cina nessuno si indigna"

"Assolutamente nessun imbarazzo per il governo": Fabio Rampelli, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'incontro tanto criticato dalla sinistra tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban a Palazzo Chigi. Il vicepresidente della Camera durante il talk ha fatto notare che questa non è certo la prima volta che avvengono incontri di alto livello tra leader.

"La Meloni è andata in Cina, ha visto il presidente cinese XIi Jinping e non credo che quando si fanno degli incontri che le diplomazie internazionali fanno regolarmente si debba spaccare il capello in mille pezzi - ha proseguito Rampelli -. Se uno non vuole, ovviamente può anche evitarli questi incontri. Le relazioni internazionali con gli Stati a conduzione o trazione comunista sono stati all'ordine del giorno con i governi di centrosinistra. E non mi pare ci siano state reazioni così focose e indignate".