L'aria che tira, Fabio Rampelli e la lezione alla sinistra: "Per la Cina nessuno si indigna"

"Assolutamente nessun imbarazzo per il governo": Fabio Rampelli, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'incontro tanto criticato dalla sinistra tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban a Palazzo Chigi. Il vicepresidente della Camera durante il talk ha fatto notare che questa non è certo la prima volta che avvengono incontri di alto livello tra leader.
"La Meloni è andata in Cina, ha visto il presidente cinese XIi Jinping e non credo che quando si fanno degli incontri che le diplomazie internazionali fanno regolarmente si debba spaccare il capello in mille pezzi - ha proseguito Rampelli -. Se uno non vuole, ovviamente può anche evitarli questi incontri. Le relazioni internazionali con gli Stati a conduzione o trazione comunista sono stati all'ordine del giorno con i governi di centrosinistra. E non mi pare ci siano state reazioni così focose e indignate".
Le critiche delle opposizioni, poi, hanno riguardato anche le dichiarazioni fatte da Orban, che ha definito l'Europa "fuori dai giochi" per quel che riguarda la guerra in Ucraina. "Rimango basito anche rispetto al merito delle osservazioni - ha spiegato - perché che l'Europa abbia delle difficoltà è un dato di fatto. Lo sanno tutti, a cominciare dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tant'è che si stanno mettendo in campo decisioni importanti che rivedono e talvolta vanno in totale contraddizione rispetto a quello che è stato deciso anni fa. E non è solo il pensiero di Orban, ma il pensiero di tutte le principali nazioni europee".
