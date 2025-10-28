Libero logo
Renato Mannheimer smonta il campo largo: "La Campania? Contendibile"

di
martedì 28 ottobre 2025
Venti liste depositate e sei candidati alla poltrona di presidente della Campania. Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre si avvicinano ed ecco che Renato Mannheimer subito spegne i sogni del centrosinistra. "Nel campo largo sono molto divisi - premette il sondaggista in collegamento con L'Aria Che Tira -, questi partiti hanno posizioni diverse su tutto". Da qui la domanda: "Quanto prenderanno i Cinque Stelle in Campania che è una delle regioni storiche di consenso? È interessante vedere... a livello nazionale, in questo momento, i pentastellati non vanno molto bene. Reggono sì ancora, ma potrebbero andare meglio". 

Poi, guardando il sondaggio di Swg per Enrico Mentana, l'esperto nota un dettaglio: "Vediamo che crescono sia FdI che il Pd, questo significa una polarizzazione dell'elettorato". E ancora: "La regione Campania potrebbe essere contendibile, vediamo se i 5 Stelle reggono. A molti elettori grillini il campo largo non piace e per questo potrebbero finire per astenersi o votare altro".

Previsione non tanto diversa quella di Paolo Mieli. Il giornalista, ospite di In Onda, commentando le prossime elezioni regionali aveva affermato che, se dovesse attendersi una sorpresa, sarebbe negativa per il centrosinistra e quindi favorevole al centrodestra. "In Campania non mi aspetto sorprese, però…", aveva aggiunto, lasciando intendere la possibilità di sviluppi inattesi.

