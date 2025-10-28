Renato Mannheimer smonta il campo largo: "La Campania? Contendibile"

Venti liste depositate e sei candidati alla poltrona di presidente della Campania. Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre si avvicinano ed ecco che Renato Mannheimer subito spegne i sogni del centrosinistra. "Nel campo largo sono molto divisi - premette il sondaggista in collegamento con L'Aria Che Tira -, questi partiti hanno posizioni diverse su tutto". Da qui la domanda: "Quanto prenderanno i Cinque Stelle in Campania che è una delle regioni storiche di consenso? È interessante vedere... a livello nazionale, in questo momento, i pentastellati non vanno molto bene. Reggono sì ancora, ma potrebbero andare meglio".

Poi, guardando il sondaggio di Swg per Enrico Mentana, l'esperto nota un dettaglio: "Vediamo che crescono sia FdI che il Pd, questo significa una polarizzazione dell'elettorato". E ancora: "La regione Campania potrebbe essere contendibile, vediamo se i 5 Stelle reggono. A molti elettori grillini il campo largo non piace e per questo potrebbero finire per astenersi o votare altro".