4 Di Sera, Ignazio La Russa lancia l'allarme: "Violenze? Bisogna stare all'erta"

"Questa intolleranza verso tutto ciò che appartiene alla comunità ebraica italiana, che per altro è fatta di cittadini italiani e non di Israele, si è manifestata anche contro un ex parlamentare del Pd come Emanuele Fiano, a cui esprimo piena solidarietà e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto". Inizia così l'intervista a Ignazio La Russa ai microfoni di 4 di Sera.

Nella puntata in onda martedì 28 ottobre il presidente del Senato ha commentato l'attacco al collega, cui un gruppo di giovani studenti pro-Pal ha impedito di partecipare a un incontro all'università Ca' Foscari di Venezia. A Fiano - è il racconto dello stesso dem - è stato fatto il gesto della P38. "Per fortuna - ha spiegato La Russa -, al di là del gesto, il clima è figlio forse della stessa ideologia, ma è completamente diverso nella presenza nella società, nell'attitudine dello Stato a contrastarlo. Bisogna sempre stare all'erta, sempre temere che la violenza, l'intolleranza possano portare estreme conseguenze, ma il paragone è azzardato".