Romano Prodi infilza Schlein e smonta la Gruber sull'allarme democratico

di Daniele Capezzonemercoledì 29 ottobre 2025
Aiuto, a sinistra non si può più stare tranquilli! Poveri compagni, ormai alle prese con un trauma dopo l’altro, roba da finire dritti dall’analista. L’ultimo tremendo choc si è verificato venerdì sera a La7. Poi c’è voluto un lungo weekend prima che i contenuti diventassero piano piano virali sui social, fino all’esplosione di ieri, quando il clippino incriminato girava ovunque. E che è successo?

Ospite di Lilli Gruber, ha- per così dire - gettato la maschera perfino quello che viene ritenuto per antonomasia il padre nobile del centrosinistra, e che invece, nell’occasione, ha assunto i contorni di un imprevedibile collaborazionista del regime nel cupo AQEM (anno quarto dell’era Meloni). Stiamo parlando di Romano Prodi. E naturalmente scherziamo, perché qui lo abbiamo criticato mille volte - l’ex premier ulivista si è invece dimostrato lucido e fermo nell’evitare di prestarsi alla banale imboscata anti-Meloni per cui era stato probabilmente convocato.

Capezzone, "su Repubblica la critica a Ranucci. Tutto nascosto"

Attesa per il vertice di giovedì tra Trump e Xi Jinping ed eventuale ricasco sull'Ucraina. Trionfo di Milei a...

Ormai i salotti rossi televisivi (quelli sospettabili e pure quelli insospettabili) funzionano così: occorre per forza dichiarare, a un certo punto, che la democrazia è in pericolo, che a Palazzo Chigi stanno mettendo la Costituzione sotto i piedi, e che dunque occorre sempre e solo indurire la linea di opposizione, in un crescendo di estremismo adolescenziale e impolitico. Prodi, che sarà un cattocomunista ma è tutt’altro che uno sprovveduto (ed è un tipo che ha battuto due volte un gigante come Silvio Berlusconi), non ci sta a fare da comparsa nella recita schleiniana, e di fatto smonta il giocattolo.

Prodi e il rischio democratico, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

PUGNALATA

Ma come? Proprio lui? La pugnalata alla schiena dei nuovi autoproclamati resistenti è arrivata quando la conduttrice ha cercato di incalzare il Prof sui «rischi per la democrazia» che si starebbero correndo in Italia. E che fa Prodi? Non solo non raccoglie, non solo ridimensiona e nega, ma infilza per tre volte la tesi gruberiana. L’ex leader ulivista- come vedremo tra poco in dettaglio - scandisce che è stata la sinistra a voltare le spalle all’Italia, poi ribadisce che al momento non esiste alcune alternativa credibile, e conclude che rischi per la democrazia non ce ne sono.

Lasciamo la parola a lui, a Prodi stesso, la cui diagnosi appare onesta e impietosa rispetto all’inadeguatezza dell’attuale sinistra: «Il problema è che la destra può perdere voti solo se c’è veramente un’alternativa di governo, con un programma di governo, con degli obiettivi precisi». Gruber lo incalza: «Ma c’è questa alternativa di governo?». E Prodi trafigge Schlein una prima volta: «Per ora io vedo che c’è una scarsa alternativa, e questo è l’aspetto per cui la destra guadagna voti, perché la gente dice: “Io voglio un’alternativa concreta”».

Matteo Salvini spiana Schlein e Conte: "Perché sono un'assicurazione"

"Spero che l’opposizione sia a lungo rappresentata da Schlein e da Conte, perché è un’ass...

A questo punto entra in campo un’altra ospite di Otto e mezzo, la giornalista Lina Palmerini: «L’anno prossimo sono vent’anni che il centrosinistra non vince un’elezione. Secondo lei, chi vi siete lasciati indietro? A chi avete voltato le spalle?». «Secondo me all’Italia», è stata la risposta immediata di Prodi, con parole pesanti come pietre. Palmerini ripropone la questione gruberiana: «Ma allora l’allarme democratico non c’entra nulla? (...)». E però Prodi è irremovibile: «Io le dico che non esiste un problema di alternativa democratica in questo momento».

Fino a che è direttamente Lilli Gruber a tornare ad incalzare il Prof con uno dei mantra cari alla conduttrice, il pericolo della cosiddetta “destra-destra”: «Però le devo chiedere, c’è o non c’è un rischio democratico in Italia con questa “destra-destra” al potere?». Ma Prodi, impassibile come una sfinge, smonta ancora una volta questa fragile architettura propagandistica: «Quello chele ho detto è che c’è un senso del potere molto forte. Questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia».

Panico in studio, pallori improvvisi, imbarazzo e mezzi silenzi. Ma come, tu quoque, esimio Professore? Capite bene che in tre minuti Prodi ha non solo ridotto a poltiglia la leadership di Elly Schlein, ma contestualmente ha sciolto il farsesco Cln costruito da tre anni a base di «allarme-fascismo», «rischio-regime», e via delirando.

"L'alternativa è scarsa": guarda qui il video di Prodi a Otto e mezzo su La7

RACCONTO FARLOCCO

Dopo tre anni trascorsi dai migliori cervelli della sinistra politica e mediatica a infilare a forza fez e stivaloni agli avversari, ora è Prodi in persona a stracciare questo racconto farlocco, a cestinare una sceneggiatura insensata e autoconsolatoria. Di più: con un ragionamento da adulti e non da assemblea scolastica, il Professore, anziché unirsi al coro di chi straparla e dà di matto contro Meloni, invita la sinistra a pensare a se stessa, a darsi un minimo di strategia, a non schiacciarsi in modo infantile su un racconto autoconsolatorio e in ultima analisi minoritario.

Elly Schlein e gli espatriati? Piove la smentita: contro Meloni solo fango

I dieci punti guadagnati dal Pd da quando lei è segretaria? Falso. "Parlo una lingua che la gente capisce?&q...

E ora che si fa, compagni? Delle due l’una. O si dà retta al Prof: e allora si pone fine all’assemblea studentesca permanente, si rimanda la Schlein da dove è venuta, e si costruisce una ragionevole controproposta di centrosinistra basata su uno straccio di programma. Oppure si fa finta di nulla, si evita di invitare Prodi in tv per almeno un mese e mezzo, si richiamano i riservisti delle ospitate, i pasdaran pronti a strillare (una sera sì e una sera pure) contro il “regime”, e si prosegue con l’eterno ritorno del sempre uguale.

Ps: E dopo la pubblicità, mi raccomando, non perdete la scheda di Paolo Pagliaro. Poi stasera alle 20.30 si ricomincia dalla casella di partenza.

Il caso del Ponte sullo Stretto Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: "La casta giudiziaria sta crollando. Non ci fermeranno"

L'ultimo fronte Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni convoca una riunione d'emergenza

Occhio al caffè Capezzone, "Meloni, il Ponte e la dittatura delle toghe"

