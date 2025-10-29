Romano Prodi infilza Schlein e smonta la Gruber sull'allarme democratico

Ospite di Lilli Gruber , ha- per così dire - gettato la maschera perfino quello che viene ritenuto per antonomasia il padre nobile del centrosinistra, e che invece, nell’occasione, ha assunto i contorni di un imprevedibile collaborazionista del regime nel cupo AQEM (anno quarto dell’era Meloni). Stiamo parlando di Romano Prodi . E naturalmente scherziamo, perché qui lo abbiamo criticato mille volte - l’ex premier ulivista si è invece dimostrato lucido e fermo nell’evitare di prestarsi alla banale imboscata anti-Meloni per cui era stato probabilmente convocato.

Aiuto, a sinistra non si può più stare tranquilli! Poveri compagni, ormai alle prese con un trauma dopo l’altro, roba da finire dritti dall’analista. L’ultimo tremendo choc si è verificato venerdì sera a La7. Poi c’è voluto un lungo weekend prima che i contenuti diventassero piano piano virali sui social, fino all’esplosione di ieri, quando il clippino incriminato girava ovunque. E che è successo?

Ormai i salotti rossi televisivi (quelli sospettabili e pure quelli insospettabili) funzionano così: occorre per forza dichiarare, a un certo punto, che la democrazia è in pericolo, che a Palazzo Chigi stanno mettendo la Costituzione sotto i piedi, e che dunque occorre sempre e solo indurire la linea di opposizione, in un crescendo di estremismo adolescenziale e impolitico. Prodi, che sarà un cattocomunista ma è tutt’altro che uno sprovveduto (ed è un tipo che ha battuto due volte un gigante come Silvio Berlusconi), non ci sta a fare da comparsa nella recita schleiniana, e di fatto smonta il giocattolo.

Prodi e il rischio democratico, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

PUGNALATA

Ma come? Proprio lui? La pugnalata alla schiena dei nuovi autoproclamati resistenti è arrivata quando la conduttrice ha cercato di incalzare il Prof sui «rischi per la democrazia» che si starebbero correndo in Italia. E che fa Prodi? Non solo non raccoglie, non solo ridimensiona e nega, ma infilza per tre volte la tesi gruberiana. L’ex leader ulivista- come vedremo tra poco in dettaglio - scandisce che è stata la sinistra a voltare le spalle all’Italia, poi ribadisce che al momento non esiste alcune alternativa credibile, e conclude che rischi per la democrazia non ce ne sono.

Lasciamo la parola a lui, a Prodi stesso, la cui diagnosi appare onesta e impietosa rispetto all’inadeguatezza dell’attuale sinistra: «Il problema è che la destra può perdere voti solo se c’è veramente un’alternativa di governo, con un programma di governo, con degli obiettivi precisi». Gruber lo incalza: «Ma c’è questa alternativa di governo?». E Prodi trafigge Schlein una prima volta: «Per ora io vedo che c’è una scarsa alternativa, e questo è l’aspetto per cui la destra guadagna voti, perché la gente dice: “Io voglio un’alternativa concreta”».