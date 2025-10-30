Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni convoca una riunione d'emergenza

giovedì 30 ottobre 2025
Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni convoca una riunione d'emergenza

2' di lettura

Riunione d'emergenza per discutere la bocciatura del Ponte sullo Stretto. Alle 10,30 il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà a Palazzo Chigi per partecipare al vertice convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora Salvini è al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti - sono le prime indiscrezioni -. L’obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. "Il vicepremier e ministro è determinato", fa sapere il Mit.

Ieri, in serata, la sezione di controllo della Corte dei Conti - dopo una udienza durata cinque ore e oltre quattro ore di camera di consiglio - ha negato la bollinatura della delibera Cipess. Tra le contestazioni quella all'iter per realizzare l'infrastruttura. Le motivazioni ufficiali del diniego saranno però rese note nei prossimi giorni. In ogni caso attraverso una nota la Corte dei Conti ha risposto alle reazioni del governo: "Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei Conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati". 

Ponte sullo Stretto, arriva lo stop dalla Corte dei Conti. Salvini: “I tempi non cambiano”

Arriva un altro stop 'tecnico' alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei conti ha resp...

Matteo Salvini di fronte al "no" all'opera aveva parlato di "casta giudiziaria". "Questi signori non ci fermeranno - sono state le sue parole al Corriere della Sera -. Questa è la casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero. E queste sono le sue ultime, disperate invasioni di campo". Anche Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia fa sapere che "sulla realizzazione del ponte sullo Stretto il governo, così come già affermato dal premier Meloni e dal ministro Salvini, andrà avanti. Altro che game over, come spererebbe qualche oscurantista dell'opposizione. Nelle prossime settimane - questa una possibile soluzione in campo - l'esecutivo potrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte dei Conti".

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti dice no

Il caso del Ponte sullo Stretto Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: "La casta giudiziaria sta crollando. Non ci fermeranno"

Occhio al caffè Capezzone, "Meloni, il Ponte e la dittatura delle toghe"

tag
ponte sullo stretto
giorgia meloni
matteo salvini
corte dei conti

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti dice no

Il caso del Ponte sullo Stretto Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: "La casta giudiziaria sta crollando. Non ci fermeranno"

Occhio al caffè Capezzone, "Meloni, il Ponte e la dittatura delle toghe"

ti potrebbero interessare

3072x2051

Riforma Giustizia, sì definitivo al Senato. Andrea Orlando la spara: "Useranno Garlasco"

Claudio Brigliadori
3072x2047

Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: "La casta giudiziaria sta crollando. Non ci fermeranno"

Redazione
1310x689

Vocazione totalitaria? Quando il problema è a sinistra

Annalisa Terranova
463x270

De Luca fa campagna nelle scuole: la foto che fa esplodere lo scandalo

Redazione