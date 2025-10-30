Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni convoca una riunione d'emergenza

Riunione d'emergenza per discutere la bocciatura del Ponte sullo Stretto. Alle 10,30 il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà a Palazzo Chigi per partecipare al vertice convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora Salvini è al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti - sono le prime indiscrezioni -. L’obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. "Il vicepremier e ministro è determinato", fa sapere il Mit.

Ieri, in serata, la sezione di controllo della Corte dei Conti - dopo una udienza durata cinque ore e oltre quattro ore di camera di consiglio - ha negato la bollinatura della delibera Cipess. Tra le contestazioni quella all'iter per realizzare l'infrastruttura. Le motivazioni ufficiali del diniego saranno però rese note nei prossimi giorni. In ogni caso attraverso una nota la Corte dei Conti ha risposto alle reazioni del governo: "Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei Conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati".