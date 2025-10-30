Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Romano Prodi vuole un nuovo partito: Pd e Schlein non più riformabili

di Elisa Calessigiovedì 30 ottobre 2025
Romano Prodi vuole un nuovo partito: Pd e Schlein non più riformabili

3' di lettura

Ogni tanto, nel Pd, si ama citare il motto teologico “extra ecclesiam, nulla salus”. Per dire, a chi è tentato da scissioni, che fuori dal partito, ci si perde. Parafrasando quel detto, si potrebbe dire che Romano Prodi si è convinto del contrario: “extra ecclesiam, una salus”. La sola salvezza è fuori dalla “chiesa” (il Pd). Il professore, insomma, si è convinto che il Pd ormai non è più “riformabile”. Ha imboccato la strada di un partito di sinistra e non si cambia. Ma così, da solo, non basta. Serve un soggetto esterno, di centro, riformista, che parli a quei pezzi di società imprese, ceto medio, cattolici a cui il Pd, così come è diventato, non riesce più a parlare. Diversamente, non sarà più possibile costruire quell’alternativa al centrodestra che il Professore considera, ora come ora, “scarsa”. Come ha detto venerdì sera a Otto e mezzo, lasciando di stucco tanti del Pd: «La destra», ha detto, «perde solo se c’è un’alternativa di governo con programmi ed obiettivi precisi. Per ora l’alternativa è scarsa, non ha la forza e la visione futura per dire di essere pronti a governare». E, a differenza di quanto sostenuto dalla segretaria del Pd nel suo intervento al congresso del Pse, ha messo in chiaro che, a suo avviso, «non esiste un problema di alternativa al sistema democratico».

Certo, pesa anche il fatto che con Elly Schlein il rapporto non è mai decollato. Come fa con tutti i notabili del Pd, Schlein è cortese, ma non chiede consigli. E così Prodi si è un po’ allontanato. Ha provato, più volte, a esprimere giudizi. Prima privatamente, poi in pubblico. Affettuosamente severi, preoccupati, sempre più allarmati. Ma, ogni volta, senza produrre reazione. E così, da un po’ di tempo, si è convinto che non c’è molto da fare: il Pd ha deciso di abbandonare la vocazione a essere partito nazionale, maggioritario. Dunque, è il ragionamento di Prodi, serve che nasca qualcosa di esterno al Pd. Che poi è un po’ un ritorno all’antico, all’Ulivo, anzi, prima ancora, alla Margherita, creatura che proprio Prodi inizialmente soffrì. Con chi gli ha parlato di recente, ha ribadito questo ragionamento: il Pd vada per la sua strada imboccata, qualcuno si preoccupi piuttosto di creare qualcosa fuori. Lo scorso week-end, quando a Milano si sono dati appuntamenti i riformisti dem, Prodi, tramite Sandra Zampa, sua fedelissima, ora senatrice del Pd, non ha mancato di far avere la sua benedizione. Ma l’impressione che chi lo sente ha ricavato è che, nonostante apprezzi questi tentativi e certamente si senta più vicino a Delrio e Guerini che non a chi ora guida il Pd, il Professore non ritenga che si possa cambiare rotta al Pd.

Romano Prodi infilza Schlein e smonta la Gruber sull'allarme democratico

Aiuto, a sinistra non si può più stare tranquilli! Poveri compagni, ormai alle prese con un trauma dopo l&...

Non a caso, in questi mesi, ha fatto sentire la sua vicinanza a tutti i tentativi di costruire qualcosa fuori dal Pd. A gennaio intervenne all’evento dei cattolici dem, riuniti da Delrio sempre a Milano. Si sente frequentemente con Ernesto Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, che prova a raccogliere il mondo dei cattolici democratici attraverso i comitati Più Uno. Non che i suoi giudizi siano passati inosservati. La cerchia attorno alla segretaria del Pd non ha commentato, proprio per non dare peso alle parole dell’ex premier, ma tra le seconde e terze file si ammette che sì, il professore qualche ragione ce l’ha. Anzi, diciamolo pure, ha colto il punto di debolezza della costruzione del centrosinistra.

Ieri, intervenendo a Circo Massimo, condotto da Massimo Giannini su Nove, Prodi è tornato sul Pd, incoraggiando il dibattito interno: «È opportuno il dibattito che si è avviato dopo l’iniziativa di Milano. Ora si passi ai fatti con una proposta alternativa e di governo. La leadership», ha continuato, «si conquista dicendo ai cittadini “voglio fare questo, questo e questo” e bisogna avere un ampio spettro di interessi. Quello che sta avvenendo nel Pd (il proliferare di iniziative di aree, ndr) è estremamente interessante, finalmente si comincia ad avere un’articolazione, delle posizioni e delle discussioni, anche se non si è ancora arrivati a definire i programmi. Noi facemmo la Fabbrica del programma: erano decine di migliaia di persone che sono state chiamate. La democrazia vuol dire popolo», ha detto. «Se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare queste cose...».

Nel libro di Bruno Vespa Elly Schlein, Guerini e riformisti in rivolta: "Qual è la sua posizione?"

L'antennista È sempre cartabianca, Marco Furfaro pugile suonato: che figuraccia su Rete 4

La rilevazione della rilevazioni Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

tag
pd
romano prodi
elly schlein

Nel libro di Bruno Vespa Elly Schlein, Guerini e riformisti in rivolta: "Qual è la sua posizione?"

L'antennista È sempre cartabianca, Marco Furfaro pugile suonato: che figuraccia su Rete 4

La rilevazione della rilevazioni Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

ti potrebbero interessare

2136x1290

Vince Giorgia, brinda Silvio

Mario Sechi
5689x3793

Elly Schlein, Guerini e riformisti in rivolta: "Qual è la sua posizione?"

Redazione
300x168

È sempre cartabianca, Marco Furfaro pugile suonato: che figuraccia su Rete 4

Claudio Brigliadori
3072x2206

Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

Redazione