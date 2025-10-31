Schlein, l'arma con cui si vendica delle correnti: niente deroghe per le candidature

Silenziate per due anni, al grido di «basta correntismo», «il nemico è fuori di noi», le correnti del Pd (o “aree” per usare un termine più politicamente corretto) sono tornate in gran spolvero. Hanno cominciato i riformisti a Milano, lo scorso week-end, rompendo quel silenzio di cui, da mesi, anche Romano Prodi si lamentava (e infatti ha benedetto il fatto che, finalmente, nel Pd si torna a discutere). E a fine mese si ritroveranno a Montepulciano ben tre correnti, Area dem di Dario Franceschini, i Dems di Andrea Orlando e Peppe Provenzano e gli ex Articolo 1 di Roberto Speranza, per quello che è già stato ribattezzato come il “correntone” di maggioranza. Movimenti che hanno infastidito non poco la segreteria del Pd, Elly Schlein, la quale, nonostante appaia tutta concentrata su piazze e cancelli delle fabbriche, è molto attenta anche a quello che si muove nelle stanze del partito. Il sospetto, infatti, è che le varie componenti del partito puntino a riorganizzarsi per poi poterla condizionare meglio o per pesare di più. Soprattutto in vista del D-Day a cui tutti i partiti già guardano, ossia le elezioni politiche del 2027. Appuntamento in cui sarà Schlein, in quanto segretaria, a decidere le candidature. Ma la segretaria, a dispetto dell’apparenza, non è per nulla sprovveduta rispetto al risiko che, nel Pd, si è ricominciato a giocare, tra ricollocamenti, riposizionamenti e spostamenti vari. E coi suoi ha già cominciato a discutere di un’arma che è pronta a usare.

Si tratta del comma 3 dell’articolo 28 dello Statuto del Pd. Quello che recita così: «Non è ricandidabile, da parte del Partito Democratico, alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati consecutivi». E si dà il caso, si nota tra i fedelissimi di Schlein, che molti parlamentari delle dette correnti hanno già tre mandati alle spalle. Lorenzo Guerini è alla terza, come Anna Ascani, Andrea De Maria, Sandra Zampa, Arturo Scotto, Nico Stumpo (anche se questi ultimi sono stati eletti una volta con Articolo 1). Roberto Morassut e Gianni Cuperlo alla quarta legislatura, per non parlare di Piero Fassino, che ne ha già collezionate sei (questa è la settima) o di Dario Franceschini che è alla sesta. Anche Roberto Speranza è già alla terza legislatura, mentre Andrea Orlando (che si è dimesso per fare il consigliere regionale in Liguria) alla quarta.