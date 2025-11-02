Firenze, capogruppo della Lega aggredito da un immigrato: pugni e insulti

“Non mi lascerò intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole”. Con queste parole, il capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, Salvatore Sibilla, ha commentato l’aggressione subita nella tarda mattinata di sabato 1 novembre, un episodio di violenza che sconcertato la politica locale e nazionale.
Secondo quanto ricostruito, l’esponente leghista si trovava nella propria automobile, intorno alle 11.30, quando uno straniero si sarebbe avvicinato al veicolo dopo averlo riconosciuto. L’uomo lo ho quindi aggredito, colpendolo al volto. “Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dalla vettura accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto e si è così recato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso”, ha reso noto in un comunicato la Lega per Salvini Premier.
Roma, sassate contro i passanti: fermato un nigeriano con decreto di espulsioneAltra scena di ordinaria follia: un 43enne nigeriano è stato fermato dalla polizia locale per aver lanciato sassi...
“Temo che l’aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”, ha aggiunto. Visibilmente scosso ma determinato a non arretrare di un millimetro, Sibilla ha spiegato come l’episodio potrebbe essere legato alla sua attività politica. “In questi anni da Consigliere ho avuto modo di segnalare realtà abusive, attraverso atti e denunce, temo che questa aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”, ha sottolineato
Il consigliere del Centro Storico, già candidato alle elezioni regionali in Toscana, ha poi aggiunto: “La vicenda mi ha, ovviamente, particolarmente scosso. In più si aggiunga il fatto che l’aggressore, nel lanciare invettive, faceva specifico riferimento alla mia attività di Consigliere del Centro Storico”. Nonostante la paura, Sibilla ripete che non intende farsi intimidire: “Presenterò tutte le denunce necessarie, con la massima fiducia negli organi preposti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto”.
Dritto e Rovescio, l'attacco al ristoratore pestato: "Se si fosse fatto gli affari suoi..."Ancora un grave episodio di violenza e vandalismo, questa volta a Verona dove un ristoratore, Davide Veneri, titolare de...
Immediata la reazione della Segreteria Provinciale della Lega di Firenze, che ha espresso piena solidarietà al proprio rappresentante e una ferma condanna per l’aggressione. “Desidero manifestare la massima solidarietà a Salvatore Sibilla, vittima di un’aggressione vile e inaccettabile - ha dichiarato il segretario provinciale Federico Bussolin -. Sibilla è una persona che mette la faccia in ciò che dice e ciò che fa, portando avanti con coraggio battaglie di legalità e trasparenza. Confido in una solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche, perché questo non è purtroppo un caso isolato. In una città libera e democratica come Firenze, la violenza non è accettata e non sarà mai accettabile”, ha concluso.