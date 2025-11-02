Firenze, capogruppo della Lega aggredito da un immigrato: pugni e insulti

Secondo quanto ricostruito, l’esponente leghista si trovava nella propria automobile, intorno alle 11.30, quando uno straniero si sarebbe avvicinato al veicolo dopo averlo riconosciuto . L’uomo lo ho quindi aggredito, colpendolo al volto. “Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dalla vettura accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto e si è così recato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso”, ha reso noto in un comunicato la Lega per Salvini Premier.

“Non mi lascerò intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole”. Con queste parole, il capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, Salvatore Sibilla , ha commentato l’aggressione subita nella tarda mattinata di sabato 1 novembre, un episodio di violenza che sconcertato la politica locale e nazionale.

“Temo che l’aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”, ha aggiunto. Visibilmente scosso ma determinato a non arretrare di un millimetro, Sibilla ha spiegato come l’episodio potrebbe essere legato alla sua attività politica. “In questi anni da Consigliere ho avuto modo di segnalare realtà abusive, attraverso atti e denunce, temo che questa aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”, ha sottolineato

Il consigliere del Centro Storico, già candidato alle elezioni regionali in Toscana, ha poi aggiunto: “La vicenda mi ha, ovviamente, particolarmente scosso. In più si aggiunga il fatto che l’aggressore, nel lanciare invettive, faceva specifico riferimento alla mia attività di Consigliere del Centro Storico”. Nonostante la paura, Sibilla ripete che non intende farsi intimidire: “Presenterò tutte le denunce necessarie, con la massima fiducia negli organi preposti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto”.