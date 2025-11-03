Sondaggio Youtrend, tracollo di Pd e Avs. FdI? Sempre più in alto

Fratelli d'Italia cresce, ancora. Il sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 certifica una crescita per il partito di Giorgia Meloni . Nel dettaglio l'incremento è dello 0,9 per cento rispetto all’ultima rilevazione dell’8 settembre. Cifra che porta FdI vicinissima al 30 per cento (29,4). Diverso discorso per il Partito democratico che perde addirittura mezzo punto e scivola al 20,6 per cento (-0,5). E ancora, cala dello 0,6 la Lega di Matteo Salvini (7,7 per cento). Mentre Forza Italia fa un vero exploit: (9,0 per cento, +1,0).

A conti fatti il 59 per cento degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, contro un 32 per cento di giudizi positivi. Secondo l'attuale rilevazione per gli italiani le elezioni regionali di questo autunno rafforzano più il centrodestra che il campo largo. Sulle tre regionali appena passate nelle Marche, in Calabria e in Toscana il 29 per cento pensa che si sia rafforzato più il centrodestra e il 15 il campo largo (per il 29 nessuna delle due coalizione, e il restante 27 non sa).