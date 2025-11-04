I redditi dei politici, quanto dichiarano Schlein, Fratoianni e Bonelli. Conte muto

Sono online, sul sito Internet della Camera, i redditi dichiarati dai deputati per il periodo d'imposta 2024. Non tutti hanno presentato i propri dati, ma tra i leader della maggioranza, presenti a Montecitorio, che rivestono anche cariche di governo, oltre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cui reddito complessivo nel 2024 è stato pari a 180.031 euro, contro i 459.460 euro del 2023, ci sono da segnalare i 187.673 euro di reddito complessivo del vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, poco più di 30mila euro rispetto ai 156.085 euro del 2023.

Dal canto suo, anche il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, ha aumentato il proprio reddito passando dai 124.864 euro del 2023 ai 224.683 nel 2024, con un incremento di circa 100mila euro. E se il deputato di Fratelli d'Italia, nonché ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato un reddito complessivo l'anno scorso pari a 259.716 euro, in linea con quello del 2023, l'esponente della Lega e titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato 99.623 euro, la stessa cifra di due anni fa.