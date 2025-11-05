Zohran Mamdani, chi è la moglie Rama (e i punti folli del programma)

New York, New York, queste le parole di una nota canzone che risuona ogni volta che si parla della Grande Mela ed i venti sono cambiati in queste ultime ore con l’elezione del nuovo sindaco Zohran Mamdani. Il candidato democratico 34enne ha vinto le elezioni con il 50% dei voti, battendo Andrew Cuomo, già governatore appoggiato sia dal presidente Donald Trump che da Elon Musk.

“Amici miei, abbiamo rovesciato una dinastia politica. Auguro ad Andrew Cuomo solo il meglio nella vita privata, ma lasciamo che questa sera sia l'ultima volta che pronuncio il suo nome mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo ai pochi”, queste le prime parole del neo sindaco che con la moglie Rama Duwaji hanno già conquistato la City. Lui musulmano e lei di origini sud-asiatiche hanno appassionato gli elettori con un programma che ha messo al primo posto la questione casa, un tema molto sentito in una città dove i prezzi sono al stelle. Il democratico ha puntato sul blocco degli affitti, sulla creazione di nuove abitazioni a prezzi accessibili e sui mezzi di trasporto gratuiti. Questa sua vittoria ha già scatenato timori tra gli agenti immobiliari, i quali hanno paura che la sua vittoria innescherà un esodo di massa dalla Grande Mela.

Una campagna elettorale seguita passo a passo dalla più giovane first lady Rama Duwaji, sempre presente ma non oscurando mai il marito. Conosciuta nel mondo dell’arte è stata lei l’ideatrice della realizzazione grafica del marchio “Zohran for New York City“. Rama Duwaji ha studiato a Dubai, dove si è laureata in belle arti, cresciuta a Dallas, successivamente si è trasferita a New York. Famosa per le sue illustrazioni e ceramiche e per i messaggi che ha voluto sempre trasmettere con le sue creazioni che parlano di migrazione, antimilitarismo e diritti delle donne.

Rama vanta un profilo Instagram con 266 mila follower dove pubblica le sue illustrazioni in bianco e nero e messaggi che portano a sensibilizzare il pubblico su temi sociali, denunciando le ingiustizie. La first Lady ha incontrato Zohran Mamdani nel 2021, quando lui era già stato eletto membro dell’Assemblea di Stato di New York su un’applicazione di dating e dal quel giorno è iniziata la loro frequentazione che ha portato alla loro unione lo scorso febbraio a New York.