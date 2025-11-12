"La domanda che tutti gli italiani si fanno": Landini adios!

Non è un bel momento per Maurizio Landini. Se anche a L’aria che tira su La7, territorio più che amico per il segretario della Cgil, vanno in scena imboscate di questo tipo allora significa che davvero il vento è cambiato. Comincia Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, che in collegamento con Parenzo difende la premier Meloni sulla polemica degli scioperi sempre al venerdì: «Questa è la domanda che si fanno anche milioni di italiani che tutti i giorni vanno a lavorare». La scrittrice Mirella Serri aveva appena protestato: «Non mi sembra urbano che la Presidente del Consiglio faccia dell’ironia sugli scioperi, sembra proprio un modo per svicolare dal merito. Che lo sciopero sia fatto di venerdì o un altro giorno è irrilevante».

«Vorrei capire contro chi fa lo sciopero questa Cgil- affonda allora il colpo l’onorevole di FdI -. Ho ascoltato di un Paese in rovina... I mercati stanno premiando l’operato del governo, lo spread è molto basso, gli investimenti sono ripresi, abbiamo messo a terra primi rispetto ad altri Paesi europei tutto il Pnrr. Il collegamento, assurdo, è con gli stipendi che sono bassi. Sono io il primo a dire che hanno bisogno di un rilancio, ma la Cgil sciopera contro se stessa e contro rinnovi contrattuali a 5,20 euro all’ora che ha firmato la stessa Cgil?».