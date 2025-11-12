Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Virginia Libero, la gaffe clamorosa della leader dei giovani Pd: "Risorsa per il partito com..."

di Andrea Carrabinomercoledì 12 novembre 2025
Virginia Libero, la gaffe clamorosa della leader dei giovani Pd: "Risorsa per il partito com..."

1' di lettura

Si scrive Pd, ma si legge Pci. Gaffe clamorosa del presidente del Giovani democratici. "Ora noi ci siamo, i giovani democratici sono una risorsa per il Partito Com… Democratico”, ha dichiarato la neo-eletto Virginia Libero davanti ai suoi colleghi di partito. Il video dello scivolone della presidente dei Giovani democratici è diventato subito virale sui social, e tanti utenti hanno ironizzato su quella parola - "comunismo" - pronunciata a metà e poi strozzata nel tentativo di passarla liscia. 

Come detto, però, i social vedono e provvedono. E, soprattutto, non perdonano. Il "giovane liberale" ha descritto con ironia la scena nella didascalia del post sulla gaffe di Virginia Libero: "Siamo sicuri che porterà una ventata d’aria fresca e di novità, che svecchierà la sinistra proiettandola finalmente nel ventunesimo secolo”. 

Sotto al video di Virginia Libero, gli utenti si sono scatenati: "Grazie papà che mi hai cresciuto non comunista", "Cambiano nome sempre comunisti rimangono", "Questi non riescono a stare 10 secondi senza umiliarsi", "Erano, sono e saranno, comunque dei poveri comunisti", "Io ho seriamente paura di diventare anziano e dovermi affidare alla gen z... E le premesse della gen alpha sono pessime", "Voleva dire Comunista... lapsus froidiano?", "Chiamalo come ti pare ma il Lupo è sempre il lupo....".

Muro uguale comunismo, eppure nessuno lo dice

Che la storia sia diventata un campo di ne abbiamo avuto prova battaglia ieri. Il 9 novembre non è una data quals...
tag
giovani democratici
pd
virginia libero

Lotta per la premiership Il tirassegno su Elly è lo sport preferito dei suoi compagni

L'intervista "La sinistra di oggi non è un'alternativa al governo Meloni"

Fuori i numeri Sondaggio-Piepoli, solo il 24 per cento dei dem vuole Schlein leader

ti potrebbero interessare

Il tirassegno su Elly è lo sport preferito dei suoi compagni

Il tirassegno su Elly è lo sport preferito dei suoi compagni

Pietro Senaldi
"La domanda che tutti gli italiani si fanno": Landini adios!

"La domanda che tutti gli italiani si fanno": Landini adios!

Claudio Brigliadori
Elezioni regionali, l'Antimafia: ecco i nomi dei candidati "impresentabili"

Elezioni regionali, l'Antimafia: ecco i nomi dei candidati "impresentabili"

Anci, Manfredi del Pd umilia Schlein: "Grazie Meloni"

Anci, Manfredi del Pd umilia Schlein: "Grazie Meloni"