Virginia Libero, la gaffe clamorosa della leader dei giovani Pd: "Risorsa per il partito com..."

Si scrive Pd, ma si legge Pci. Gaffe clamorosa del presidente del Giovani democratici. "Ora noi ci siamo, i giovani democratici sono una risorsa per il Partito Com… Democratico”, ha dichiarato la neo-eletto Virginia Libero davanti ai suoi colleghi di partito. Il video dello scivolone della presidente dei Giovani democratici è diventato subito virale sui social, e tanti utenti hanno ironizzato su quella parola - "comunismo" - pronunciata a metà e poi strozzata nel tentativo di passarla liscia.

Come detto, però, i social vedono e provvedono. E, soprattutto, non perdonano. Il "giovane liberale" ha descritto con ironia la scena nella didascalia del post sulla gaffe di Virginia Libero: "Siamo sicuri che porterà una ventata d’aria fresca e di novità, che svecchierà la sinistra proiettandola finalmente nel ventunesimo secolo”.

Sotto al video di Virginia Libero, gli utenti si sono scatenati: "Grazie papà che mi hai cresciuto non comunista", "Cambiano nome sempre comunisti rimangono", "Questi non riescono a stare 10 secondi senza umiliarsi", "Erano, sono e saranno, comunque dei poveri comunisti", "Io ho seriamente paura di diventare anziano e dovermi affidare alla gen z... E le premesse della gen alpha sono pessime", "Voleva dire Comunista... lapsus froidiano?", "Chiamalo come ti pare ma il Lupo è sempre il lupo....".