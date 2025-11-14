Libero logo
Giuseppe Conte, il comizio in ospedale? FdI lo inchioda: "Ha superato ogni limite"

di
venerdì 14 novembre 2025
Giuseppe Conte, il comizio in ospedale? FdI lo inchioda: "Ha superato ogni limite"

Giuseppe Conte le prova tutte per riuscire a rialzare il gradimento del Movimento Cinque Stelle alle Regionali. Questa volta, però, si è spinto addirittura agli ospedali. L'ex avvocato del Popolo parteciperà domani, sabato 15 novembre, a un incontro insieme a un candidato grillino in Puglia alla sala convegni dell'ospedale di Galatina. E, com'era prevedibile, l'evento ha fatto trasalire non solo il centrodestra, ma anche la Asl di Lecce. 

L'Asl ha inviato una comunicazione sulla nota inviata lo scorso 3 ottobre. Nella missiva si ricordava a tutti i dipendenti che a partire dal 9 ottobre al 24 novembre era stata vietata qualsiasi "forma di propaganda elettorale, diretta o indiretta, all’interno delle strutture aziendali" e che "non possono essere organizzati o promossi eventi di natura politica". 

Sinistra, circonvenzione di Schlein per mano dei 5Stelle

Circonvenzione di Elly, nel senso di Schlein. Scherzando ma non troppo, sarebbe ora che una procura aprisse un’inc...

Da qui la reazione di Fratelli d'Italia: "Conte ha superato ogni limite: fare di un ospedale pubblico un palcoscenico per la sua campagna elettorale è un’offesa per le istituzioni e per i cittadini. Un gesto irresponsabile e arrogante che dimostra quanto poco rispetto il Movimento 5 Stelle abbia per i luoghi di cura e per chi ci lavora. Solo l’intervento dell’ASL di Lecce ha fermato l’ennesima messa in scena di un Movimento disposto a tutto pur di dare forza alla sua propaganda".

