Fico contestato e umiliato dai giovani di Campania Popolare: cosa gli consegnano

Roberto Fico contestato e umiliato. Accade durante l’evento di presentazione dell’Agenda Giovani, il documento elaborato dalle associazioni che sostengono la sua candidatura alle Regionali. Qui Maria Di Napoli, 26 anni, candidata con Campania Popolare, si avvicina al palco consegnando a Fico una statuetta raffigurante Vincenzo De Luca. "Gliela consegniamo per ricordarle quando disse ‘Mai con De Luca’ - esordisce -. Lei viene a parlare qui dove ci sono posti per studenti che costano 850 euro al mese: questo dimostra che è scollegato dalla realtà, non sa minimamente quali sono i problemi reali che gli studenti e le studentesse vivono in questa regione".

E ancora, mentre altri mostrano fotografie in cui Fico e De Luca si baciano (proprio come la celebre immagine di Brežnev e Honecker ndr): "Voi parlate dei problemi dei giovani, di un'agenda per i giovani e poi vi rinchiudete in posti del genere che con i giovani non hanno nulla a che fare perché vivono in una Napoli che ha un boom del caro affitto". Da qui la stoccata finale: "Diceva mai con De Luca, per un pacchetto di voti ha venduto la sua coerenza".