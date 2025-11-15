Fico contestato e umiliato dai giovani di Campania Popolare: cosa gli consegnano

Roberto Fico contestato e umiliato. Accade durante l’evento di presentazione dell’Agenda Giovani, il documento elaborato dalle associazioni che sostengono la sua candidatura alle Regionali. Qui Maria Di Napoli, 26 anni, candidata con Campania Popolare, si avvicina al palco consegnando a Fico una statuetta raffigurante Vincenzo De Luca. "Gliela consegniamo per ricordarle quando disse ‘Mai con De Luca’ - esordisce -. Lei viene a parlare qui dove ci sono posti per studenti che costano 850 euro al mese: questo dimostra che è scollegato dalla realtà, non sa minimamente quali sono i problemi reali che gli studenti e le studentesse vivono in questa regione".
E ancora, mentre altri mostrano fotografie in cui Fico e De Luca si baciano (proprio come la celebre immagine di Brežnev e Honecker ndr): "Voi parlate dei problemi dei giovani, di un'agenda per i giovani e poi vi rinchiudete in posti del genere che con i giovani non hanno nulla a che fare perché vivono in una Napoli che ha un boom del caro affitto". Da qui la stoccata finale: "Diceva mai con De Luca, per un pacchetto di voti ha venduto la sua coerenza".
Un'analisi che non fa una piega tanto che l'esponente del Movimento 5 Stelle, nonché candidato del centrosinistra alle Regionali, non può che rimanere in silenzio e far parlare i contestatori. Solo successivamente si limita a rispondere: "Non so se mi date la possibilità di parlare, però io capisco perfettamente tante cose che dite, anche se magari non mi crederete. Io ho al centro del lavoro anche questi temi che avete detto anche sul diritto allo studio per gli studenti. Io non ho mai governato nei fatti la Campania ma sono pronto per lavorare sul diritto allo studio, sulla questione degli studentati, sugli affitti che devono essere incentivati per i ragazzi che devono lavorare e devono studiare".
Siamo sicuri che Roberto Fico farà tesoro del regalo che gli abbiamo portato in dono: una statuetta di De Luca.....tanto ormai sono migliori amici pic.twitter.com/dPQKixKPj8— Potere al Popolo (@potere_alpopolo) November 15, 2025