Giorgia Meloni domina, allarme a sinistra: un crollo pesante, l'ultimo sondaggio

Nell’autunno dei voti governativi in diverse regioni d’Italia come sta la pancia del Paese? Quali sono i nuovi o confermati consensi? Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, “Fratelli d’Italia tocca un nuovo record, superando il 30%”, precisamente il 30,4%, un livello che la destra di governo non vedeva da almeno tre anni. È la conferma plastica che Giorgia Meloni e il suo partito dominano incontrastati il panorama politico, lasciando agli avversari poco più che le briciole.



Intanto, il Partito Democratico resta indietro in modo preoccupante: “Il Pd … si ferma parecchio distante, di quasi nove punti. Nell’ultima settimana i dem hanno perso tre decimi e sono stimati al 21,8%”. Una forbice che non accenna a restringersi, anzi si allarga mentre le elezioni regionali (in Campania, Puglia e Veneto) si avvicinano, e la manovra economica entra in discussione con emendamenti potenzialmente esplosivi. Non va meglio al Movimento 5 Stelle: “Il partito di Giuseppe Conte registra un calo dello 0,2% e scende al 12%”. I grillini sembrano ancora pagare le tensioni interne, a fronte delle uscite recenti di figure simboliche come la vicepresidente Chiara Appendino – dimessa per contrasti – e Rocco Casalino, storico responsabile della comunicazione pentastellata. Un declino lento, ma costante, che rischia di ridurre ancora di più la voce del M5S nello scenario politico.