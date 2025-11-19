Balle spaziali e disonestà intellettuale contro l'Autonomia regionale

Aumentano e si propagano a gran velocità i veleni contro l’autonomia regionale, frutto di un mix tossico di disinformazione, pressappochismo e deliberata disonestà intellettuale. Anche perché - a settimane o a mesi alterni gli attacchi sono ogni volta diversi, contraddittori, non di rado da parte degli stessi commentatori o degli stessi dichiaratori seriali (di sinistra, grillini e Pd), per non dire dei governatori meridionali progressisti, autori (o nella migliore delle ipotesi gestori e manutentori) di un declino evidente e di servizi indecenti. Nei giorni in cui il processo conosce una tappa significativa, si grida al rischio di rottura dell’unità nazionale. E la cosa è senza senso: stiamo infatti parlando di una procedura prevista dall’attuale Costituzione (art. 116 comma 3). Anzi: proprio nelle riforme volute da esponenti di centrosinistra (a partire da Franco Bassanini) si stabilì che vi fossero competenze esclusive dello Stato, poi competenze esclusive delle Regioni, e infine competenze concorrenti. E si decise (ecco il senso dell’art. 116 comma 3) che lo Stato, su richiesta della Regione, potesse decidere se cedere queste ultime competenze. Non si vede dunque dove sia il vulnus all’unità nazionale.

Ma attenzione: questa è la critica dei mesi o delle settimane pari. Poi invece, in quelle dispari, quando sembra che il processo di autonomia sia frenato da qualche ostacolo politico, scattano critiche uguali e contrarie: in quel caso, si grida al Nord tradito, all’autonomia negata, alla maggioranza paralizzata. Tutto e il contrario di tutto: l’essenziale è dare addosso al centrodestra, con trattamento specialmente aggressivo verso Meloni e Salvini, Salvini e Meloni. Ma è un continuo arrampicarsi su specchi sempre più scivolosi. Molti di quelli che strillano contro l’autonomia regionale (“oddio, oddio, lo Stato non c’è più”) sono gli stessi che continuano a predicare la bontà di una totale cessione di sovranità a favore dell’Ue. Quindi, se si tratta di Bruxelles, allora si può tranquillamente cedere potere e far deperire lo Stato italiano; se invece si tratta di una diversa articolazione dei poteri sul piano interno, è uno scandalo.

Tesi obiettivamente curiosa. Per carità: è legittimo essere favorevoli o contrari a ogni ipotesi (più o meno poteri all’Europa, più o meno poteri allo Stato, più o meno poteri alle Regioni): ma è ridicolo descrivere come “benedetta” una cessione di sovranità verso l’alto (cioè verso l’Ue) e invece come “maledetta” una verso il basso (cioè verso le Regioni). La sensazione è che sull’autonomia si stia alimentando una caccia alle streghe. La riforma, semmai, appare perfino moderata: perché non prevede una vera autonomia fiscale delle Regioni (con piena responsabilità politica di queste ultime), ma un sistema cautissimo. Descrivere la riforma come uno scempio e una tragedia richiede davvero molta fantasia.