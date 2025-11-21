Fico, Guido Crosetto: "Da quando è partito l'ormeggio della sua barca"

"È stato appurato che l'ormeggio dell'imbarcazione dell'onorevole Roberto Fico è avvenuto successivamente alla sua nomina a presidente della Camera dei deputati, in ragione di richiesta di parte del 2018, per poter disporre di un posto barca in un'area sorvegliata e controllata militarmente, per esigenze di sicurezza personale. Tale concessione è stata rinnovata annualmente, senza soluzione di continuità, anche dopo la fine del mandato. I criteri per l'affiliazione all'Associazione sportiva dilettantistica e l'eventuale assegnazione dei posti nello specchio d'acqua relativo al distaccamento di Nisida": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha detto rispondendo a un'interrogazione parlamentare e chiarendo così una delle ultime polemiche sul gozzo del candidato di centrosinistra alle regionali in Campania.

Crosetto, poi, ha elencato "i criteri per l'affiliazione all'Associazione sportiva dilettantistica e l'eventuale assegnazione dei posti nello specchio d'acqua relativo al distaccamento di Nisida", tra cui "chiunque dovesse venire autorizzato a frequentare le strutture di Nisida, facendone richiesta di adesione per sostenere le finalità dell'Associazione e sia autorizzato all'iscrizione con delibera del consiglio direttivo" oppure "eventuale personale indicato dal Comando Accademia Aeronautica dalla Capitaneria di Porto di Napoli".