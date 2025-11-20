Libero logo
Enzo Iacchetti invita a votare per FIco e attacca Meloni: "Ricordatevi dei saltimbanchi"

di
giovedì 20 novembre 2025
2' di lettura

Enzo Iacchetti fuma dalla rabbia. Su Instagram, il comico ha pubblicato un video nel quale invita - indirettamente - i campani a votare per Roberto Fico. Lo fa elencando le innumerevoli qualità del candidato grillino? Macché. Le sue argomentazioni sono sempre le stesse: Gaza e l'attacco al governo. In particolare, a Iacchetti - come tanti a sinistra - non è andato proprio giù quel saltello a ritmo di "Chi non salta comunista è". Evidentemente lui sarebbe rimasto immobile.

"Volevo parlare con i miei amici che quella sera lì dei saltimbanchi, non si sono messi a saltare - ha esordito così Iacchetti -. Perché sta tutto in mano a voi adesso. Mi ha fatto molto ridere, come credo abbia fatto ridere tutto il mondo, il fatto che Masha e Orso si sono messi a saltare, che Masha sembrava che ballasse Maracaibo perché non era ancora convinta di fare il salto. Invece Orso addirittura saltava con i pugni sul petto, forse aveva paura di perdere il telefonino o il borsellino con i soldi. Ho trovato veramente che siamo arrivati al livello sotto zero, al livello di dignità politica umana. Di tutta questa gente che non riconosce nulla, che non riconosce il diritto internazionale, che non riconosce l'Onu, che ormai non fa più niente, che sta in silenzio, che si è riappacificato col mondo con la scusa che Trump ha fatto una tregua o una pace che non esiste... ".

Roberto Fico contestato a Napoli: nel caos cade un consigliere

Imprevisto per Roberto Fico e Giuseppe Conte. Il candidato del centrosinistra alle Regionali in Campania, accompagnato d...

E ancora: "Allora volevo dire ai miei amici campani che amo molto: andate a votare. Pensateci a queste cose e andateci a votare perché è importante che i saltimbanchi facciano i saltimbanchi e non fateci i politici. E che magari si continui a pensare alla questione di Israele perché gli israeliani continuano ancora a infierire sui palestinesi nonostante questa 'tregua' che sembra che abbia calmato tutto. C'è stata la strage dei giornalisti... naturalmente la strage dei giornalisti fa sì che noi non possiamo capire quali sono i feed, i crimini nascosti". Dulcis in fundo, anche il solito fango tipico della sinistra: "I saltimbanchi saltano gioiosi di essere collusi con questo genocidio. Che schifo. Che merd***".

