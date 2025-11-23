A Bologna il Pd dà le case ai violenti che aprono il fuoco sulla polizia

Una moltitudine di delinquenti, ancora una volta – è successo venerdì sera – feriscono i poliziotti (stavolta 16)? Il dem afferma che «l’80% delle persone che hanno partecipato agli scontri veniva da fuori città», che è un altro modo per scaricare la colpa sul Viminale, e di far ridere, per almeno due ragioni. La prima: il pro-Pal Lepore, ci chiediamo, s’è messo a girare tra i violenti e tra una bomba carta, un razzo, e una raffica di chiodi scagliati contro gli agenti, tra un cassonetto dato alle fiamme e un cantiere stradale devastato ha chiesto i documenti? «Mi scusi lei che sta appiccando l’incendio, è del centro o è un forestiero?»; «Pardon, prima di scagliare quell’asse di legno contro la camionetta della polizia potrebbe fornirmi il cap?».

Tragicomico. Migliaia di violenti pro -Pal prendono di nuovo in ostaggio Bologna? Il sindaco, il dem Matteo Lepore, dà la colpa al governo: «La gestione (...) del Viminale è stata sconsiderata. Avevo chiesto di usare la testa e non i muscoli, e questo purtroppo è il risultato».

INDAGINI

Il secondo motivo per cui Lepore ha fatto la figura del Lepore è che la questura lo ha clamorosamente smentito: «A partire dalle 19, in piazza Maggiore, si sono radunati circa 5mila manifestanti, tra i quali circa cento provenienti da altre province». Forse – ma può essere che Lepore sia Tom Ponzi – la questura ha qualche strumento in più per capire chi veniva da dove. Finora gli identificati sono 16 e ci sono decine di filmati al vaglio.

Ma attenzione perché la figuraccia non è finita, anzi. Prima la questura ha spiegato da dove venivano gli “stranieri” che col pretesto di contestare la partita di basket tra Bologna e Maccabi Tel Aviv («Non si deve giocare, fuori i sionisti dalla città!») hanno scatenato la violenza: «Esponenti del centro sociale torinese Askatasuna, dei centri sociali del Nord-Est e soggetti provenienti da Roma e Genova». Poi – attenzione – la questura ha sottolineato da che realtà venivano principalmente i manifestanti bolognesi: «Potere al Popolo, Sindacato Usb, Cambiare Rotta (...) Giovani Palestinesi, Plat, Labas e Tpo, tutti aventi sede in città e questi ultimi due in locali concessi in uso dal Comune di Bologna».

Tra chi ha preso in ostaggio i bolognesi ci sono perfino attivisti che hanno ricevuto locali a canone gratuito, simbolico o calmierato: lo dice di nuovo la questura e lo dicono i fatti. La storia del centro sociale Labas è emblematica: nel 2012 decine di antagonisti hanno aperto e occupato una caserma dismessa, in via Orfeo; nel 2017 è stato sgomberata dalle forze dell’ordine; il Comune in seguito ha indetto un bando per l’assegnazione di un altro spazio, il quadriportico di vicolo Bolognetti: il bando lo ha vinto Labas, il secondo classificato ha fatto ricorso al Tar, è intervenuto il Consiglio di Stato, una situazione imbarazzante da cui Lepore ha provato a uscire prorogando la concessione degli spazi. Per la Lega «una proroga scandalosa» e per Fratelli d’Italia «una decisione di un’amministrazione sempre più in bilico tra incompetenza e arroganza». Il provvedimento di proroga è stato pubblicato in contemporanea con la scadenza dell’assegnazione. Per Fdi «non è credibile che il Comune non sia stato in grado di indire un nuovo bando entro la scadenza». Secondo il consigliere leghista Matteo Di Benedetto «una scelta scandalosa, dato che è stato concesso uno spazio pubblico dal valore commerciale altissimo, peraltro a una realtà politicamente molto vicina all’amministrazione». A febbraio 2022 ammontavano a 37mila euro gli arretrati che l’associazione “Nata per sciogliersi”, evoluzione giuridica di Labas, aveva accumulato: cinque anni di bollette insolute.