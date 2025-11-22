Poliziotti feriti a Bologna? Lepore sconcertante: colpa di Piantedosi, esplode il caso

Diversi poliziotti feriti. Bollettino da guerriglia urbana e l'ennesima triste pagina firmata dai pro-Pal con Bologna a far da arena per lo scontro con le forze dell'ordine. Questo è ciò con cui dobbiamo fare i conti nel day after dell'assalto degli antagonisti alla città che ha ospitato la sfida di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv.
Ma il sindaco della città felsinea trova il tempo di prendersela con il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: "Scene di guerriglia che si potevano evitare", "c'è stata una gestione dell'ordine pubblico sconsiderata da parte del Ministero degli Interni, che ha sovvertito l'orientamento del Comitato per l'ordine pubblico della città di Bologna, dove il prefetto e il questore hanno dovuto eseguire quello che il ministro Piantedosi ha scelto". E ancora: "Io avevo chiesto di usare la testa e non i muscoli e questo purtroppo è il risultato". Insomma, era necessario piegarsi al ricatto dei pro-Pal. Almeno secondo Lepore.
"Piiantedosi mi sembra abbastanza in difficoltà perché quando un ministro ha bisogno di mostrare i muscoli, soprattutto il ministro degli Interni, significa che non riesce con le sue azioni, le sue politiche a raggiungere i suoi risultati" dice ancora Lepore. "Tutti i cittadini italiani sono scontenti della gestione di questo governo sulla sicurezza. Evidentemente questo uso muscolare della polizia serve a distrarre dai veri problemi che ci sono - ha detto il sindaco di Bologna- Il ministro giustamente governa il Paese perché è stato eletto un governo e quindi si assume le sue responsabilità, però quello che chiedo è di non usare Bologna per esibire i muscoli perché non è degno di questa città e neanche di questo governo". Nemmeno una parola contro i centri sociali.