Poliziotti feriti a Bologna? Lepore sconcertante: colpa di Piantedosi, esplode il caso

Diversi poliziotti feriti. Bollettino da guerriglia urbana e l'ennesima triste pagina firmata dai pro-Pal con Bologna a far da arena per lo scontro con le forze dell'ordine. Questo è ciò con cui dobbiamo fare i conti nel day after dell'assalto degli antagonisti alla città che ha ospitato la sfida di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv.

Ma il sindaco della città felsinea trova il tempo di prendersela con il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: "Scene di guerriglia che si potevano evitare", "c'è stata una gestione dell'ordine pubblico sconsiderata da parte del Ministero degli Interni, che ha sovvertito l'orientamento del Comitato per l'ordine pubblico della città di Bologna, dove il prefetto e il questore hanno dovuto eseguire quello che il ministro Piantedosi ha scelto". E ancora: "Io avevo chiesto di usare la testa e non i muscoli e questo purtroppo è il risultato". Insomma, era necessario piegarsi al ricatto dei pro-Pal. Almeno secondo Lepore.