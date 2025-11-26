Odio, vendette e costi: così nascono le paci

La prima guerra mondiale si concluse l'11 novembre 1918 e le condizioni per la pace vennero scritte nel 1919 e nel 1920 con ben cinque trattati separati. La seconda guerra mondiale terminò in Europa a maggio 1945 e venne sancita nel 1947 per l'Italia e nel 1990 per la Germania riunificata. Basterebbe questo a dare l'idea di quale lavoro ci sia dietro ai documenti con firme e sigilli di ceralacca che chiudono i conflitti, ridisegnano la geografia, impongono obblighi e fanno rivendicare diritti. In controluce possono sempre leggersi mitigazioni degli odi o accentuazione delle vendette, e infatti le clausole sono spesso punitive. La guerra non è un confronto sportivo, anche se il diritto internazionale si è illuso di poterla disciplinare attraverso convenzioni e trattati, e persino con organismi sovranazionali come la fallita Società delle Nazioni del primo dopoguerra e l'inane Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo.

Chi pensa quindi che la guerra tra Russia e Ucraina si possa chiudere con uno schiocco di dita che magicamente fa fiorire la pace, appiana le divergenze e smorza avversioni e spirito di rivalsa, vive in un altro mondo. Starà adesso alla diplomazia, che non a caso è considerata un'arte, smussare gli angoli, ammorbidire le clausole, tirare di qua e di là una coperta sempre troppo corta, perché banalmente se ci fosse stata un'intesa prima non ci sarebbe stata una guerra dopo. Qualunque assetto o riassetto nei rapporti di forza è stato un provvisorio che veniva spacciato per definitivo.