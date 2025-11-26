Manovra, 105 emendamenti "inammissibili": cosa succede agli affitti

Sono 105 gli emendamenti alla manovra considerati inammissibili dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. Diciotto emendamenti sono stati dichiarati inammissibili per materia e potranno essere sostituiti dai gruppi con altre proposte di modifica. Altri 87 sono stati bloccati per copertura. Anche di questo si è parlato al vertice di maggioranza che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. A presiederlo la premier Giorgia Meloni. Mentre al tavolo c'erano, tra gli altri i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo, i capigruppo di maggioranza del Senato, Lucio Malan (Fdi), Massimiliano Romeo (Lega) e Maurizio Gasparri (Fi).
In una nota ufficiale, Palazzo Chigi parla di una riunione "svolta in un clima di grande condivisione" e si sottolnea come sia stata raggiunta "un’intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare, si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull’ampliamento dell’esenzione ISEE sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi, è stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese, e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine".
Al centro della discussione, dunque, tutti gli ultimi nodi sul testo della legge di bilancio, ovvero gli affitti brevi, l'estensione dell'iperammortamento, la fiscalità sui dividendi, l'ampliamento dell'esenzione dell'Isee per la prima casa, e le misure per favorire l'emersione dell'oro dagli investimenti. "C'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione", ha detto il Tajani al termine del vertice.
La Ue promuove la manovra del governo: fegati spappolati a sinistraAltro colpo basso da digerire per la sinistra. La Commissione Europea 'promuove' la manovra economica dell'I...
"Siamo tutti d’accordo sulla necessità di cancellare l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per chi affitta una casa", ha dichiarato il capogruppo di Fi Gasparri. Per chi "affitta una seconda casa l’aliquota resta invariata rispetto la legislazione vigente". E invece, ha continuato, "si sta ragionando" sul limite a partire dal quale scatterebbe "l’attività di impresa: l’ipotesi in campo è chi sia a partire dal terzo appartamento". Gasparri, poi, ha spiegato che "sarà il Tesoro a valutare nel merito le coperture". E ancora: "Il lavoro procede tranquillo, ci saranno sicuramente delle modifiche per quanto riguarda la tutela della casa, per gli affitti brevi, e altre modifiche per la tassazione delle partecipazioni nell’ambito delle holding. Ci saranno interventi anche su sicurezza, editoria scolastica, una riunione positiva su molti temi e con spirito costruttivo".