Manovra, 105 emendamenti "inammissibili": cosa succede agli affitti

Sono 105 gli emendamenti alla manovra considerati inammissibili dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. Diciotto emendamenti sono stati dichiarati inammissibili per materia e potranno essere sostituiti dai gruppi con altre proposte di modifica. Altri 87 sono stati bloccati per copertura. Anche di questo si è parlato al vertice di maggioranza che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. A presiederlo la premier Giorgia Meloni. Mentre al tavolo c'erano, tra gli altri i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo, i capigruppo di maggioranza del Senato, Lucio Malan (Fdi), Massimiliano Romeo (Lega) e Maurizio Gasparri (Fi).

In una nota ufficiale, Palazzo Chigi parla di una riunione "svolta in un clima di grande condivisione" e si sottolnea come sia stata raggiunta "un’intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare, si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull’ampliamento dell’esenzione ISEE sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi, è stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese, e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine".

Al centro della discussione, dunque, tutti gli ultimi nodi sul testo della legge di bilancio, ovvero gli affitti brevi, l'estensione dell'iperammortamento, la fiscalità sui dividendi, l'ampliamento dell'esenzione dell'Isee per la prima casa, e le misure per favorire l'emersione dell'oro dagli investimenti. "C'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione", ha detto il Tajani al termine del vertice.