Sondaggio Supermedia: volano FdI e Lega, record negativo per il M5s

È ancora presto per soppesare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali. E la Supermedia sondaggi di oggi, giovedì 27 novembre, ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che resta saldamente primo partito sopra il 30% e il Partito democratico di Elly Schlein costretto a inseguire appena sotto il 22%.

Si segnalano inoltre due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di Movimento Cinque Stelle, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe però cambiare dopo l'elezione di Roberto Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra Forza Italia e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un "effetto Luca Zaia" nelle prossime settimane anche a livello nazionale. Un Carroccio, comunque, dato già in netta risalita.