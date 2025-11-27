Sondaggio Supermedia: volano FdI e Lega, record negativo per il M5s

È ancora presto per soppesare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali. E la Supermedia sondaggi di oggi, giovedì 27 novembre, ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che resta saldamente primo partito sopra il 30% e il Partito democratico di Elly Schlein costretto a inseguire appena sotto il 22%.
Si segnalano inoltre due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di Movimento Cinque Stelle, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe però cambiare dopo l'elezione di Roberto Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra Forza Italia e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un "effetto Luca Zaia" nelle prossime settimane anche a livello nazionale. Un Carroccio, comunque, dato già in netta risalita.
Regionali, il sondaggio: Alessandra Ghisleri svela la menzogna della sinistraAlessandra Ghisleri intervistata da La Stampa, commenta il risultato delle elezioni regionali e fotografa la prefer...
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FdI 30,4 (+0,3), Pd 21,9 (+0,2), M5S 12,0 (-0,6), Forza Italia 8,9 (-0,3) Lega 8,2 (+0,2), Verdi/Sinistra 6,5 (+0,1), Azione 3,4 (=), Italia Viva 2,8 (+0,4), +Europa 1,5 (-0,2), Noi Moderati 1,1 (+0,1). Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: il Centrodestra a quota 48,8 (+0,4), il Centrosinistra a 29,9 (+0,1), il M5s a 12,0 (-0,6), il Terzo Polo a 6,2 (+0,4) e gli altri a 3,1 (-0,3) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (13 novembre 2025).