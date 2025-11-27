Libero logo
Sondaggio Supermedia: volano FdI e Lega, record negativo per il M5s

di
giovedì 27 novembre 2025
1' di lettura

È ancora presto per soppesare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali. E la Supermedia sondaggi di oggi, giovedì 27 novembre, ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che resta saldamente primo partito sopra il 30% e il Partito democratico di Elly Schlein costretto a inseguire appena sotto il 22%.

Si segnalano inoltre due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di Movimento Cinque Stelle, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe però cambiare dopo l'elezione di Roberto Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra Forza Italia e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un "effetto Luca Zaia" nelle prossime settimane anche a livello nazionale. Un Carroccio, comunque, dato già in netta risalita.

Regionali, il sondaggio: Alessandra Ghisleri svela la menzogna della sinistra

Alessandra Ghisleri intervistata da La Stampa, commenta il risultato delle elezioni regionali e fotografa la prefer...

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FdI 30,4 (+0,3), Pd 21,9 (+0,2), M5S 12,0 (-0,6), Forza Italia 8,9 (-0,3) Lega 8,2 (+0,2), Verdi/Sinistra 6,5 (+0,1), Azione 3,4 (=), Italia Viva 2,8 (+0,4), +Europa 1,5 (-0,2), Noi Moderati 1,1 (+0,1). Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: il Centrodestra a quota 48,8 (+0,4), il Centrosinistra a 29,9 (+0,1), il M5s a 12,0 (-0,6), il Terzo Polo a 6,2 (+0,4) e gli altri a 3,1 (-0,3) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (13 novembre 2025).

Sondaggio Youtrend, Elly Schlein non sarà candidata premier

Doccia gelata per Elly Schlein. Nonostante la segretaria del Pd si dice pronta a correre per le prossime primarie, gli u...
