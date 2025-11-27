Giorgia Meloni dopo l'ok Ue sul Pnrr: "Ambizioni? No, risultati concreti"

"La revisione mantiene invariata la dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro , sottolineando l’impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici - ha proseguito Meloni -. Questo risultato rafforza la posizione dell’Italia in Europa e dimostra come l’Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell’economia”.

"L’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del governo nell’attuazione del Piano": la premier Giorgia Meloni lo ha detto dopo l’approvazione definitiva della revisione del Pnrr italiano, predisposta in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione del 4 giugno 2025 “NextGenEU: the road to 2026”, che invita gli Stati membri ad aggiornare i propri Piani in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti.

La presidente del Consiglio ha fatto sapere che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare anche la nona rata del Piano: "Nei prossimi giorni – ha detto - ci aspettiamo dalla Commissione europea il via libera al pagamento dell’ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse complessivamente ricevute dall’Italia. Contiamo, inoltre, di presentare entro fine anno la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano”.

A dire la sua anche il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. "La revisione ci consegna un Pnrr più coerente con le esigenze della nazione e focalizzato sulla competitività del sistema-Italia, rafforzando l’efficacia operativa degli interventi e il loro allineamento con gli obiettivi europei”, ha dichiarato, sottolineando che con “il primato dell’Italia nell’attuazione del Piano, è stato avviato un processo di rinnovamento e semplificazione amministrativa con ricadute strutturali sulle politiche pubbliche e sugli investimenti per la crescita della nazione, a partire dal Mezzogiorno”. E ancora: “La revisione interessa 13,5 miliardi di euro di misure e introduce interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione. Il Pnrr si conferma motore della crescita italiana e fattore di innovazione che, grazie alla revisione del Piano, continuerà a produrre effetti positivi anche oltre il 2026 attraverso l’istituzione di nuovi strumenti finanziari, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea”.

Nei giorni scorsi, a testimonianza dell'ottimo lavoro portato avanti dal governo Meloni, Moody’s, una delle più influenti società di ricerche finanziarie al mondo, ha migliorato la sua valutazione dell’Italia, portandola da Baa3 a Baa2. È la prima volta dopo 23 anni che l'agenzia alza il rating italiano, che era invariato dal 2018. Si tratta di uno strumento che serve a verificare la solidità della situazione finanziaria di un paese: più è alto, più un paese è considerato affidabile, cioè in grado di ripagare i propri debiti.