+Europa, choc nella chat: "Sono un cancro da estirpare". Qui crolla il partito

"Un cancro che andrebbe estirpato": così è stata definita la minoranza di Più Europa, il partito di Riccardo Magi, in una chat interna. Parole, riportate dal quotidiano Il Tempo, che hanno fatto scoppiare il caso. Tutto inizia il 18 novembre di quest’anno quando il presidente di +Europa Milano, rispondendo a un altro militante che chiedeva delucidazioni sulla mancata Assemblea del 15 novembre, avrebbe scritto: "Confermo che la sanzione è anche troppo". Poi, riferendosi ad alcuni esponenti della lista Millennium, avrebbe detto: "Per me sono un cancro che andrebbe estirpato definitivamente dal partito. Ora sono arrivati a fare questa cosa di una gravità inaudita (...) e per la quale è stata comminata una sanzione a mio avviso anche troppo blanda: altro che sospensione di sei mesi, espulsione perpetua ci vorrebbe".

I malumori sarebbero cominciati dopo il Congresso di febbraio. Quando il segretario si è rivolto al Collegio di garanzia chiedendo la sospensione dell’intera lista Millennium sostenendo che una "loro" tesserata in realtà sarebbe stata iscritta a sua insaputa. Il Collegio ha replicato a Magi che la sospensione di tutta la lista non era una via percorribile e ha così deciso di sospendere sette membri fra capilista e organizzatori.