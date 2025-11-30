Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Dossieraggio, la Lega insorge: "Inquietante e scandaloso, fare chiarezza subito"

domenica 30 novembre 2025
Dossieraggio, la Lega insorge: "Inquietante e scandaloso, fare chiarezza subito"

1' di lettura

Dopo le rivelazioni sulle indagini di Cafiero de Raho sulla Lega, il partito insorge. E chiede di fare chiarezza, subito. "Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l'ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie". 

Dossieraggio, Armando Siri: "Un Paese malato, prevale la barbarie mediatico-giudiziaria"

Armando Siri, ideologo della Lega, oggi sarà sul palco del Teatro Italia a Roma a promuovere “L’Arca ...

Così la Lega in una nota. E ancora: "Da carte giudiziarie e notizie di stampa emergono con chiarezza dossieraggi contro la Lega, oscene forzature pur di colpire il partito di Matteo Salvini, una furiosa ossessione per inventare reati in assenza di illeciti. La Lega è determinata a chiedere chiarezza in tutte le sedi, alla luce dei precedenti incarichi di Striano e del ruolo, attuale e passato, di Cafiero de Raho: la Lega chiederà formalmente l'intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, del comandante generale delle Fiamme Gialle, Andrea De Gennaro". 

Dossieraggio, non si può insabbiare la fogna della Repubblica

In tutti i sensi, verrebbe da dire che siamo solo all’inizio del cosiddetto “caso Striano”, o della do...

E ancora: "La Lega pretende chiarezza sui mandanti e sulla intollerabile violazione delle regole: Cafiero de Raho può mantenere un ruolo rilevante nella Commissione di inchiesta sulle Mafie? Non c'è solo la necessità di difendere un partito: c'è l'imperativo di tutelare la democrazia, la legalità e le istituzioni. La vicenda è così grave che è lecito attendersi la reazione indignata e inequivocabile di tutte le forze politiche. Questo scandalo, peraltro, fa emergere un incredibile conflitto tra magistrati, e rafforza una volta di più la necessità di riformare la Giustizia", conclude la nota del partito di Matteo Salvini.

De Raho, quella strana indagine del grillino sulla Lega

Perché la Procura nazionale antimafia di Federico Cafiero De Raho si interessò all’acquisto della ca...
tag
lega
m5s
cafiero de raho
pasquale striano
dossieraggio

Il grillino Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie?

L'intervista Dossieraggio, Armando Siri: "Un Paese malato, prevale la barbarie mediatico-giudiziaria"

Una casa nel mirino De Raho, quella strana indagine del grillino sulla Lega

ti potrebbero interessare

Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie?

Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie?

Bersani, non illuderti: la sinistra non si salva con la "generosità"

Bersani, non illuderti: la sinistra non si salva con la "generosità"

Francesco Damato
Dossieraggio, Armando Siri: "Un Paese malato, prevale la barbarie mediatico-giudiziaria"

Dossieraggio, Armando Siri: "Un Paese malato, prevale la barbarie mediatico-giudiziaria"

Brunella Bolloli
FdI contro Michele Emiliano: "Dopo 20 anni in politica torna magistrato e pretende aumenti"

FdI contro Michele Emiliano: "Dopo 20 anni in politica torna magistrato e pretende aumenti"