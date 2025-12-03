Bersani insulta Meloni, FdI lo umilia: "Sempre più in basso"

"Giorgia Meloni non dovrebbe permettersi, perché va a toccare un tasto: l’Università di Bologna è la prima università europea e la più antica, quindi cerchiamo di stare attenti a quel che si dice. Ma sarà padrona l’Università di Bologna di fare due conti e di dire che non è sostenibile e non può?". Pier Luigi Bersani non si contiene a Otto e mezzo. Ospite da Lilli Gruber su La7, l'ex segretario del Pd si è lasciato andare a una filippica al veleno contro Giorgia Meloni, rea di aver osato criticare la scelta dell'Università di Bologna di non permettere ai militari di frequentare dei corsi di filosofia in ateneo.

"Allora vi spiego perché la Meloni ha detto quelle cose: non c’entra l’università, c’entra Bologna, perché in questo ideologismo sfrenato di questi qui - ha proseguito Bersani -, Bologna, che è una città civile e normale, è ‘la cittadella dei rossi’ adesso la Meloni se la prende con l’università: stiano attenti, non tocchino quei tasti ideologici lì. Questi qui sono fatti in questo modo: dove gli sembra che ci siano i rossi, che sia uno sciopero di lavoratori, che siano le toghe rosse, che siano i consultori o i centri antiviolenza, perché li stanno sottofinanziando…oh! Fatevi curare da uno bravo. Dovete pensare al paese, non potete smontare i centri antiviolenza, va bene? Perché qui c’è una faziosità in giro, che fa paura".