Pd, il retroscena: "Hai un mese", ultimatum ad Elly Schlein

"Segretaria di tutti" sì, ma ascoltare gli altri no. In Toscana è questa la sintesi che fanno dell'atteggiamento di Elly Schlein e che sta creando non poco malessere. A Montepulciano è stato battezzato il "Correntone" Franceschini-Orlando-Speranza, a Prato, invece, si sono riuniti i riformisti di Guerini, Gori, Quartapelle, Madia, Picierno, Filippo Sensi. Nel mirino c'è il circoletto magico di Elly, in particolare Flavio Alivernini, il portavoce - lo definisce Dagospia - complice della disastrosa linea comunicativa della leader dem.

Stando a Dago "correntone" e riformisti sarebbero pronti a dare un ultimatum: un mese di tempo o si arriva alla resa dei conti e si aprono le ostilità. Il sospetto è che la dem voglia rifare le liste elettorali 2027 con candidati a sua immagine e somiglianza. Ma ora la segretaria deve fare i conti con il "correntone" Orlando-Speranza-Franceschini che vale quasi la metà dei delegati al Congresso e con il plotone dei riformisti.