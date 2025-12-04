Pd, il retroscena: "Hai un mese", ultimatum ad Elly Schlein

"Segretaria di tutti" sì, ma ascoltare gli altri no. In Toscana è questa la sintesi che fanno dell'atteggiamento di Elly Schlein e che sta creando non poco malessere. A Montepulciano è stato battezzato il "Correntone" Franceschini-Orlando-Speranza, a Prato, invece, si sono riuniti i riformisti di Guerini, Gori, Quartapelle, Madia, Picierno, Filippo Sensi. Nel mirino c'è il circoletto magico di Elly, in particolare Flavio Alivernini, il portavoce - lo definisce Dagospia - complice della disastrosa linea comunicativa della leader dem.
Stando a Dago "correntone" e riformisti sarebbero pronti a dare un ultimatum: un mese di tempo o si arriva alla resa dei conti e si aprono le ostilità. Il sospetto è che la dem voglia rifare le liste elettorali 2027 con candidati a sua immagine e somiglianza. Ma ora la segretaria deve fare i conti con il "correntone" Orlando-Speranza-Franceschini che vale quasi la metà dei delegati al Congresso e con il plotone dei riformisti.
D'altronde, l'ipotesi di far nascere un contenitore esterno al Pd, che funzioni da gamba moderata ai dem, si è scontrata con risultati modesti alle regionali. Altro motivo di lite è il congresso: riformisti e "correntonisti" lo vorrebbero tra un anno, e avvisano Elly Schlein di non forzare la mano sulla candidatura a premier. "Se sei tu la candidata - è il ragionamento che fanno franceschiniani e compagnia -, sappi che Conte si chiamerà fuori dall'alleanza. Senza una figura terza per unire il 'campo largo'". Insomma - conclude Dago - "lo spirito di Montepulciano è tutto qui: diffidenza, avvertimenti, ultimatum e minacce. Pronti alla resa dei conti finale...