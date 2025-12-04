Enrico Mentana, colpo al TgLa7: "Elly Schlein e Giorgia Meloni"

Una doppia intervista che a qualcuno potrebbe sembrare un (succulento) surrogato del mancato faccia a faccia sul palco di Atreju . Nei giorni scorsi infatti Schlein aveva lanciato una proposta con veto annesso: partecipare sì alla ormai tradizionale kermesse pre-Natalizia di Fratelli d'Italia a Roma, ma solo a patto di poter essere insieme alla padrona di casa. Meloni aveva rilanciato estendendo l'invito a Giuseppe Conte , capo politico del Movimento 5 Stelle . A quel punto Schlein ha però fatto un passo indietro.

La bomba la sgancia Enrico Mentana in persona: la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein saranno ospiti del TgLa7 . Non un confronto diretto, ma a distanza: giovedì sera 4 dicembre, alle ore 20, toccherà per prima alla leader dell'opposizione mentre venerdì, allo stesso orario, sarà il turno del presidente del Consiglio.

"Se Meloni era tanto forte delle sue idee poteva confrontarsi con Schlein invece di invitare anche Conte, la premier non voleva fare un confronto ma un talk show per buttarla in caciara", è stata la bizzarra difesa proposta da Marco Furfaro, deputato dem e responsabile delle iniziative politiche del Pd, intervenuto ad Agorà su Rai 3. "Noi abbiamo dato la disponibilità a un confronto con Giorgia Meloni, non a un talk show televisivo", ha aggiunto Furfaro osservando che "ci saranno altri confronti, mi dispiace perché è un'occasione mancata, mi è dispiaciuto che Meloni non abbia accettato la proposta di Elly Schlein".

"Se non avete paura del confronto dica alla sua leader di fare una conferenza stampa - ha detto Furfaro all'indirizzo di Giovanni Donzelli, anche lui ospite della trasmissione -, di accettare le domande dei giornalisti, siamo quasi in una monarchia... Se è forte delle sue idee qual è il problema di confrontarsi... Non è una concessione reale, perché non lo fa".