Alla festa di Atreju spunta il “bullometro” della sinistra

Pista di pattinaggio, alberi di natale, presepi artigianali, punti ristoro, tende sotto cui si svolgeranno i dibattiti politici, ma anche spazio alla goliardia che ha sempre avuto un posto importante ad Atreju. E quest’anno la trovata della tradizionale festa invernale di Fratelli d’ Italia è il “bullometro”. Infine, un grande pannello con «le egemonie che ci piacciono»: da Guglielmo Marconi a Pier Paolo Pasolini. Con il tradizionale taglio del nastro tricolore ha preso il via Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che continuerà fino a domenica 14 dicembre nei giardini di Castel Sant’Angelo, a pochi passi da San Pietro. A dare il via alla festa c’erano fra gli altri Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e responsabile organizzazione, i capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, i ministri Eugenia Roccella e Adolfo Urso.

L’attenzione dei primi visitatori, però, è stata attratta dal bullometro, collocato poco dopo l’ingresso. Uno striscione dal fondo blu in cui sono appuntate, con tanto divoto, le parole degli avversari considerate peggiori per originalità e livore. Titolo: «Diamo i voti alle parole d’odio della sinistra». La prima della lista è Maria Elena Boschi, classificata con un 3 in originalità e un 10 in livore, per aver detto «c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le donne». Poi c’è Maurizio Landini, per la frase «Giorgia Meloni è una cortigiana»: 1 in originalità, 10 in l livore. Un 10 in livore se lo guadagna anche Piergiorgio Odifreddi perla frase: «Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa», ma solo 2 per originalità. Non poteva mancare Francesca Albanese, inviata italiana per l’Onu, con la sua ultima, discussa dichiarazione: «Condanno l’assalto a La Stampa, ma sia un monito peri giornalisti». Voto: 2 in originalità e 3 in livore. Si aggiudica 1 in originalità e 10 in livore il Circolo Arci Porco Rosso per aver detto che «Meloni e Salvini devono morire a testa in giù».

Il collettivo “Non una di meno” di Roma è citato per la frase "Meno femminicidi, più Melonicidi". Voto: 1 di originalità e 2 di livore.

Altra novità di questa edizione è il pannello con le “egemonie che ci piacciono”. Una sorta di «pantheon ideale di figure che hanno certamente interpretato un’egemonia, ma anteponendo il coraggio, l’eroismo e la libertà a ogni logica politica». Tra gli altri, Guglielmo Marconi, Gabriele D'Annunzio, Ettore Majorana, Simone Weil, Edith Stein, Amedeo Guillet, Nicola Calipari Sammy Basso, Charlie Kirk. E, infine, Pier Paolo Pasolini. Per l’apertura è arrivato anche il sindaco di Roma, segno del buon rapporto che ha costruito con la premier Meloni. Gualtieri si è rammaricato del fatto che sia saltato il confronto tra Meloni e Elly Schlein: «Sarebbe stata una bella occasione», ha detto, difendendo Schlein per il mancato dibattito: «Non è sua responsabilità». Intanto sul palco di Atreju, per la presentazione del suo libro Quel che resta del femminismo, è salita Paola Concia, già parlamentare del Pd: «La nomina di Giorgia Meloni ha fatto bene anche alla sinistra», ha detto, osservando che «quando Meloni è diventata presidente del Consiglio, nel Pd hanno avuto la necessità di contrapporre alla sua figura quella di un’altra donna giovane». L’ascesa dell’una ha favorito quella dell’altra.

Vedremo nei prossimi mesi.