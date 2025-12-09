Sondaggio Noto, chi vincerebbe se si votasse oggi: numeri clamorosi

"Se si votasse oggi, quale partito sceglieresti alle elezioni politiche?". È questa la domanda posta dall'Istituto Noto nel suo ultimo sondaggio. Sondaggio che vede ancora una volta Fratelli d'Italia al primo posto. Il partito di Giorgia Meloni ottiene il 30 per cento delle preferenze. Secondo posto per il Partito Democratico di Elly Schlein che si conferma al 23 per cento, ben più indietro rispetto a FdI. Non solo, perché il risultato dei dem dimostra un limite nella capacità di ampliamento del proprio elettorato.

A seguire, Giuseppe Conte. Il suo Movimento 5 Stelle segna un "-" e scende invece al 12,5 per cento, confermando un periodo di calo persistente rispetto ai risultati degli anni precedenti. Lega e Forza Italia raccolgono invece entrambe l'8,8 per cento dei consensi. Il primo partito, il Carroccio di Matteo Salvini, si rende protagonista di un recupero. Mentre Forza Italia di Antonio Tajani rimane stabile. Tra le forze politiche minori, Alleanza Verdi e Sinistra italiana si piazza al 6,5. Il Terzo Polo, invece, resta marginale: Azione di Carlo Calenda ottiene infatti il 2,7, Italia Viva di Matteo Renzi il 2,6.