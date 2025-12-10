Pd, la vergogna del sindaco Tagliaferri: "Cacciare i sionisti dal partito"

Il ddl Derio ha scatenato il caos nel Partito democratico . E, in un certo senso, ha fatto uscire tutto il "razzismo" che risiede nel nazareno. Un esempio? Sulle pagine de La Nazione, viene esposto a chiare lettere il delirio di Francesco Tagliaferr i, sindaco dem di Vicchio e pro-Pal della prima ora.

Non contento, Tagliaferri si è inventato anche una trovata alla Francesca Alabanese per il Natale. In piazza Giotto, a Vicchio, è spuntato un albero pro-Pal. E il sindaco ha deciso di sostituire il puntale in cima all’abete con una bandiera della Palestina. "Quella bandiera è un simbolo che deve sempre ricordarci la parte di mondo che soffre per l’occupazione e il genocidio in atto - ha spiegato Tagliaferri -. Anche nei momenti di festa e convivialità è giusto essere consapevoli e ricordare che il nostro è un privilegio, mentre nel mondo c’è chi non potrà mai permettersi di festeggiare nulla". Dulcis in fundo, anche la cittadinanza onoraria per la relatrice speciale Onu per i territori della Palestina. Se tre indizi fanno una prova...